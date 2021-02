Big Poc Brasil: saiba como funciona o reality inspirado no BBB21

Já imaginou um reality show de confinamento em que o elenco é formado só por pessoas da comunidade LGBTQIA+? Pois pode comemorar, porque é real! O Big Poc Brasil estreou na noite desta terça-feira (16) no canal Mansão das Pocs do YouTube e mescla BBB21 com ‘diário da vida real’ dos participantes, todos são digitais influencers.

O que é o Big Poc Brasil e como funciona?

O Big Poc Brasil é um web reality show de confinamento transmitido no canal do YouTube Mansão das Pocs, que tem mais de 471 mil inscritos. Os participantes da atração (8 no total) são digitais influencers que fazem parte do canal. Inclusive, o apresentador Cleytu, famoso no Twitter com mais de 2,4 milhões de seguidores.

O reality show levemente inspirado no BBB21 tem uma temática parecida com o da TV aberta. No entanto, apenas os integrantes da Mansão das Pocs que participam da atração. Não foi disponibilizado formulário de inscrição para qualquer pessoa participar, e desde que foi anunciado o público já sabia quais seriam os brothers e sisters.

O Big Poc Brasil não terá transmissão na TV, podendo ser assistido de forma gravada toda segunda-feira no canal Mansão das Pocs. No entanto, o público ‘carente’ de um ao vivo, pode comemorar. Uma vez por semana, o programa será transmitido ao vivo – em dia de eliminação.

Na dinâmica, os participantes irão competir em provas que vão definir o líder de cada semana e terá até jogo da discórdia para apimentar ainda mais a atração. Os confinados também terão que votar um no outro para definir a berlinda da vez que tem até votação para o público eliminar. O vencedor do Big Poc Brasil vai ganhar um carro 0KM, conforme anunciado na estreia.

Quem são os participantes?

Oito digitais influencers participam do Big Poc Brasil e lutam pelo prêmio de um carro 0KM. O elenco da atração é formado por integrantes do canal do YouTube Mansão das Pocs.

Cleison

Tem 25 anos e é natural de Conchas, interior de São Paulo. No Instagram, tem mais de 64,3 mil seguidores onde compartilha cliques produzidos e transformações. “O que mais me irrita é quando alguém fica me chamando o tempo todo”, afirma.



Douglas

É natural de Suzano, São Paulo, e tem 22 anos. No Instagram, soma mais de 591 mil seguidores, onde compartilha vídeos de humor, maquiagem e moda. “O que mais me irrita é desorganização. Apesar de ser uma pessoa bagunceira, a desorganização coletiva me irrita”.

Gabriel

É natural de Itapevi, São Paulo e tem 21 anos. No Instagram, soma mais de 365 mil seguidores, onde costuma compartilhar cliques produzidos. “O que mais me irrita são pessoas incoerentes. Pessoas que falam coisas em horas propícias e por trás as são totalmente diferentes”, afirma.

Jeffersson

Tem 20 anos e é natural do Capão Redondo, distrito de São Paulo. No Instagram, soma mais de 187 mil seguidores, onde compartilha fotos e vídeos montada. “O que mais me irrita é dormir pouco”, confessa.

Marcella

É de São Paulo e tem 21 anos. No Instagram, soma mais de 810 mil seguidores, onde compartilha dicas de moda e maquiagem. “É muito difícil alguma coisa me tirar do sério, mas o que mais vou sentir falta é usar minhas redes sociais”.

Marcos

É de Quirinópolis, Goiás, e tem 29 anos. No Instagram, tem mais de 127 mil seguidores, onde compartilha cliques ostentando a boa forma. “A bagunça e a desordem me irritam, eu tenho certeza que vou pirar”

Moacir

Tem 21 anos e é de Caieiras, São Paulo. No Instagram, soma mais de 272 mil seguidores, onde compartilha vídeos de humor e produções de moda. “O que mais me irrita é mentira e pessoa sem compromisso”

Yuri