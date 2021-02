Se você gosta de redes sociais e utiliza o Instagram e o TikTok com frequência, já deve ter visto algum vídeo da Pequena Lo rolando no seu feed. Ela é uma das maiores descobertas dos últimos tempos e vem fazendo muita gente rir com seu bom humor e graça.

Desde 2015 a influenciadora produz conteúdo para pessoas portadoras de deficiência, mas foi em 2020 que a Pequena Lo realmente ficou famosa com teor humorístico. Inicialmente, seus vídeos bombaram no TikTok, tanto que ela é considerada uma das melhores tiktokers do Brasil. Logo em seguida, a influenciadora migrou para o Instagram, com o objetivo de alcançar um público maior e hoje faz publicidade para diversas marcas.

Ficou curioso para conhecer mais sobre a trajetória dessa pequena notável? Então confira nessa matéria tudo sobre a Pequena Lo e porque ela se tornou esse fenômeno. Aliás, descubra também o segredo do seu sucesso.

Quem é a Pequena Lo?

Lorrane Silva ou apenas Pequena Lo, é uma psicóloga de 24 anos que já conquistou os corações de muitos usuários das redes. Hoje ela faz muito sucesso com vídeos que retratam o seu cotidiano e que estão em alta na internet. Mas antes de toda essa visibilidade, a mineira de Araxá precisou enfrentar muitas situações difíceis.

A influenciadora possui uma síndrome não identificada, que está relacionada à displasia óssea. Por esse motivo, ela precisou passar por cinco cirurgias quando ainda era uma menina. Porém, essa situação não foi o suficiente para deixá-la cabisbaixa.

Muito pelo contrário. A Pequena Lo sempre foi muito positiva e lutou pelos seus sonhos. E podemos ver essa positividade em seus vídeos e no quanto as pessoas gostam do seu jeito de ser. Só no Instagram ela possui 3,2 milhões de seguidores, enquanto no TikTok ela tem 3.5M usuários seguindo-a.

Lorrane ainda vê sua atuação como produtora de conteúdo como um grande avanço. Hoje ela é procurada por grandes marcas para realizar publi posts e por isso vem desenvolvendo um trabalho mais profissional, com uma presença mais constante nas redes sociais. Mas qual é o real segredo do seu sucesso?

O que a faz ser tão amada?

Alguns acreditam que para fazer sucesso na internet é necessário ter um bom equipamento e saber lidar com as plataformas digitais. Enquanto isso, outras pessoas atribuem a alta popularidade à sorte ou ser divulgado por uma grande marca ou grande influenciador. Porém, no caso da Pequena Lo, a espontaneidade, bom humor e carisma são as marcas registradas da influencer digital.

Recentemente ela entrou como um destaque na lista da Forbes “under 30”, na categoria de produtora de conteúdo para web. Essa lista inclui 30 jovens influenciadores, distribuídos em categorias diferentes e que possuem uma grande representatividade diante de outras pessoas.

Enfim, para a Pequena Lo, o fato das pessoas gostarem do seu trabalho já diz muito. Então, esse é um dos motivadores para que ela continue acreditando e siga no seu propósito. Aliás, o primeiro passo é acreditar em si mesmo para que os comentários dos outros não te afetem.