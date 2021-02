BBB 21: Gil e Sarah falaram sobre impeachment? Entenda se papo foi real

Um suposto papo no quarto cordel fez barulho nas redes sociais. Uma conversa que aconteceu entre Gilberto, Sarah, Lumena e João Luiz citou pandemia, vacina e impeachment, e deixou alguns fãs do BBB 21 com a ideia errada do que realmente havia sido dito.

Na web foi divulgado, de forma escrita e não em vídeo, que Sarah e Gilberto, durante um papo sobre pandemia, teriam questionado se a produção do programa avisaria os participantes do BBB 21 caso o presidente Jair Bolsonaro sofresse um impeachment. O pernambucano lembrou os colegas que os brothers do Big Brother Brasil 2020 foram avisados sobre a pandemia do novo coronavírus e segundo o que se falava na web, Sarah teria dito que os participantes foram avisados por “pessoas estarem morrendo e não sendo salvas”. O diálogo fez barulho nas redes, no entanto, não foi assim que aconteceu e a frase de Sarah não se referia ao impeachment e sim a liberação da vacina do covid-19. Entenda como tudo aconteceu:

Brothers falaram sobre vacina no BBB 21

O que realmente aconteceu? Na internet muita gente questionou se o diálogo divulgado era verdadeiro. “Eu amei esse diálogo, mas vi o povo dizendo que na verdade estavam falando da vacina. Qual o papo correto?”, questionou um fã do reality no Twitter. Pois bem, vamos te explicar tudo.

Durante uma conversa no quarto cordel, Gilberto relembrou uma fala de Tiago Leifert, que um dia citou a vacina do covid-19 em um papo com os brothers do BBB 21, e especulou se a produção do programa falaria com eles sobre o assunto se a vacinação no país tivesse iniciado. A conversa havia começado quando Lumena disse ter ouvido fogos de artificio e especulações começaram entre o quarteto. A psicóloga citou um possível impeachment do atual presidente do Brasil como teoria. “Em nome de Jesus, confia”, brincou o pernambucano e então o papo continuou sendo sobre a vacina.

“Será que eles avisam a gente?”, quis saber a baiana. “Avisa, avisaram da pandemia“, afirmou Gilberto. “Mas só porque o povo estava morrendo né, é diferente, não porque o povo estava sendo salvo”, rebateu Sarah, se referindo à vacina.

Gente, não é a toa que o Brasil é um dos piores do mundo na educação. O brasileiro não sabe ler, escrever e muito menos interpretar.

Eles estão falando da vacina. Tá aqui o vídeo completo.

Lumena fala de impeachment, Gil apoia e imediatamente eles passam a falar só da vacina. pic.twitter.com/GvWHswD2Zr — Ximy 🐾 #ForaNegoDiabo (@X_ximy) February 14, 2021

Perfil oficial de Sarah compartilhou a fake news

Um dos motivos para o suposto comentário de Sarah sobre um impeachment viralizar rapidamente nas redes sociais foi por conta de ter sido compartilhado por um grande perfil no Twitter, responsável por fazer resumos e atualizações sobre o reality show, e a própria conta oficial de Sarah ter comentado sobre o momento, fazendo assim que o assunto chegasse em muitos fãs do BBB 21.

