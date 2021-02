Anitta terá reality show em ilha; saiba quando estreia

Anitta não perdeu tempo e decidiu criar seu próprio reality show. Depois de prometer criar seu ‘BBB’, ela fez acontecer. A cantora confirmou nesta terça-feira (09) que realzou uma parceria com uma marca de cerveja que levará nove influenciadores para o isolamento em uma ilha. Saiba tudo sobre a nova atração!

Pirei na ideia da boss e vou fazer sim kkkkk não sou boba! Uma ilha, uma galera e a minha chefe @anitta em 🏝 #IlhadosComBeats🏝 *Beba Com Moderação pic.twitter.com/5GKejlC2zV — BEATS (@BeatsOficial) February 9, 2021

Quando estreia o reality da Anitta?

A ilha dos influenciadores com Anitta, que levará o nome de ‘Ilhados com Beats’, estreia dia 17 de fevereiro. A atração está sendo feita em parceria com a produtora Endemol Shine, que inclusive é responsável pelo Big Brother, também pelo MasterChef, The Wall e Canta Comigo.

Onde assistir o ‘BBB’ de Anitta?

A rápida produção do programa, mostra que o planejamento já deve acontecer há algum tempo. Onde assistir? Todos os episódios a princípio serão transmitidos na conta do Instagram da Beats.

Quem estará no reality?

Ainda não se sabe quem vai estar participando do reality de Anitta, mas cada participante vai ser revelando ao longo da semana para manter o suspense do programa.

As gravações vão começar no próximo final de semana. Além disso, o Bloco da Anitta vai ser transmitido diretamente da ilha. “Esse é mais um projeto inovador que Beats está levando para o público e eu fiz questão de participar de tudo! Quero convidar todos meus fãs a curtirem essa experiência”,disse a cantora na divulgação do programa.

No comando de Anitta, todos os participantes vão passar primeiro pelo teste da Covid-19 antes das gravações. “Os participantes serão testados antes de desembarcar. Além do acompanhamento de uma unidade médica, o acesso será restrito e limitado à equipe de produção, será obrigatório aferir a temperatura, o uso de máscara e a troca da proteção individual a cada duas horas. Também serão espalhados totens com álcool gel pela ilha para higienização das mãos e spray com álcool gel para higienização das solas dos sapatos”,informou a Ambev.