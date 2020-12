Cartola FC 2020: confira a lista de mais escalados da rodada #25

Antes de confirmar seu time da rodada #25, veja a lista completa dos jogadores mais escalados do Cartola FC. Dentre os escolhidos, o time do Palmeiras é o favorito para este final de semana. O alviverde vai jogar em casa, contra o Bahia – que não vence há 3 jogos. O São Paulo e o Internacional também entram na lista de mais escalados. Além disso, fique de olho nos jogadores escolhidos como capitães para o Cartola FC.

Antes de tudo, Raphael Veiga e Thiago Galhardo, estão em primeiro na lista. Assim, Galhardo, o mito do primeiro turno e artilheiro da competição com 15 gols, teve uma fase difícil, mas o time voltou a jogar bem e é favorito neste final de semana. Além disso, nomes como Luciano, Arrascaeta e Bruno Henrique, também são opções para a rodada #25. Por fim, na defesa o goleiro do Palmeiras, Weverton, é outro jogador que entra na lista como melhor aposta. Assim como, Abel Ferreira, técnico do verdão, faz parte dos mais escalados para o Cartola FC.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #25, fecha hoje (12), às 16h (horário de Brasília).

Cartola FC: lista de mais escalados da rodada #25

Raphael Veiga – meia (Palmeiras) 917.869

Thiago Galhardo – meia (Internacional) 842.431

Viña – lateral (Palmeiras) 807.671

Luciano – atacante (São Paulo) 649.105

Arrascaeta – meia (Flamengo) 607.245

Bruno Henrique – atacante (Flamengo) 599.624

Keno – atacante (Atlético-MG) 522.625

Victor Cuesta – zagueiro (Internacional) 495.717

Gustavo Gómez – zagueiro (Palmeiras) 460.223

Abel Ferreira – técnico (Palmeiras) 375.622

Weverton – goleiro (Palmeiras) 313.337

Reinaldo – lateral (São Paulo) 218.663

Cartola FC: ranking de capitães

Luciano – atacante (São Paulo) 254.689

Thiago Galhardo – meia (Internacional) 220.635

Bruno Henrique – atacante (Flamengo) 185.561

Marinho – atacante (Santos) 167.631

Keno – atacante (Atlético-MG) 143.167

