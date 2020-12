Cartola FC 2020: dicas de bons e baratos para rodada #25

Faltando um dia para o mercado fechar, é hora de finalizar seu time do Fantasy game. Mas antes, fique de olho nos confrontos e nas dicas para rodada #25 do game. Os times favoritos para este final de semana são Palmeiras, Grêmio e São Paulo. Eles enfrentam times que estão um pouco mais abaixo na tabela de classificação, e pelo elenco que tem, são os queridinhos dos cartoleiros na rodada #25. Sendo assim, vamos conferir algumas dicas de bons e baratos para o Cartola FC.

A dica de goleiro bom e barato vem do Ceará, Richard, custando apenas 3.80 ele voltou a campo depois de muito tempo tratando lesão. No primeiro jogo não foi tão bem, mas na rodada #24 conseguiu SG e tem tudo para conseguir mais uma vez na rodada #25. O time do Vozão, joga em casa, contra o Atlético-GO, que não vence há 2 jogos e se encontra em 15º na tabela. Outra dica pra defesa, é Luan, zagueiro do Palmeiras, o jogador tem ótima regularidade e enfrenta o Bahia, neste sábado, no Allianz Parque. Confira a lista completa de bons e baratos para o Cartola FC:

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #25 fecha no sábado (12), às 16h (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de bons e baratos para rodada #25

Richard – goleiro (Ceará) C$ 3.80

Luan – zagueiro (Palmeiras) C$ 5.59

Luiz Otávio – zagueiro (Ceará) C$ 5.65

Luan Cândido – lateral (RB Bragantino) C$ 2.54

Filipe Luís – lateral (Flamengo) C$ 7.02

Lucas Silva – meia (Grêmio) C$ 6.37

Rodrigo Lindoso – meia (Internacional) C$ 3.86

Luan – meia (São Paulo) C$ 3.58

Willian – atacante (Palmeiras) C$ 11.15

Luciano – atacante (São Paulo) C$ 11.33

Claudinho – atacante (RB Bragantino) C$ 13.47

Maurício Barbieri – técnico (RB Bragantino) C$ 7.65

Total de cartoletas: 82

Nas dicas de bons e baratos do Cartola FC, para rodada #25, temos jogadores que seguem um padrão de regularidade. Não basta ser barato, precisa ajudar na pontuação do nosso time do Fantasy game. Assim, temos Luan, o meia do São Paulo, embora não seja muito visado pelos cartoleiros, é muito regular e importante no time do tricolor. Em 13 jogos o meia só negativou uma vez e tem 28 desarmes. Outra boa opção para montar um time de peso com poucas cartoletas, é Willian, atacante do Palmeiras. Com 5 gols, duas assistências e 19 faltas sofridas, ele entra na nossa lista de dicas para rodada #25.

