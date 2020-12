Cartola FC 2020: dicas de jogadores para mitar na rodada #25

O campeonato brasileiro vai até fevereiro de 2021, mas já podemos dizer que a reta final está chegando. E para os cartoleiros de plantão, toda rodada pode ser decisiva. Sendo assim, vamos mostrar algumas dicas de jogadores que podem ajudar seu time do Cartola FC.

Na rodada #25 do Fantasy game, teremos mais uma vez, jogos difíceis. Com alguns clássicos, os times favoritos são Palmeiras, Grêmio e Internacional. Já que jogam com times teoricamente inferiores e que estão na parte de baixo da tabela de classificação. Os mais escalados, são jogadores do Palmeiras, que se encontra em 7º lugar e enfrenta o Bahia, neste sábado. Nomes como Raphael Veiga e o lateral Viña, já são os queridinhos da rodada #25. Confira nossa lista completa com as dicas de jogadores para mitar no Cartola FC:

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #25 fecha no sábado (12), às 16h (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de jogadores para mitar na rodada #25

Viña – lateral (Palmeiras) C$ 8.52: Sua última pontuação não foi uma das melhores, mesmo sem negativar o jogador desvalorizou. Porém, continua sendo uma ótima opção de regularidade e uma dica valiosa. São 50 desarmes, duas assistências e uma pontuação de 14,9 pontos na rodada #23. No próximo final de semana o verdão encara o Bahia, no Allianz Parque, e além do SG, o jogador pode mais uma vez fazer uma alta pontuação no game.

Bruno Henrique – atacante (Flamengo) C$ 12.61: O atacante do rubro-negro, é uma das dicas de jogadores para mitar no Cartola FC. Com média de 4.84, o jogador entra em campo neste final de semana jogando no Maracanã, e sendo o principal homem do time. Sua última pontuação também não foi alta, mas com a fase do clube, a equipe precisa da vitória para reconquistar os torcedores. Sendo assim, o atacante tem tudo para fazer um ótimo jogo e com gols na rodada #25.

Pepê – atacante (Grêmio) C$ 15.50: O atacante do Grêmio, é outro nome forte para este final de semana. Com média de 7.30, o jogador tem 7 gols, 4 assistências e 42 faltas sofridas no campeonato. Sendo uma das principais dicas de jogadores para mitar no Cartola FC. Além disso, entra em campo neste final de semana contra o lanterninha Goiás.

Luciano – atacante (São Paulo) C$ 11.33: Luciano vem de ótima fase no time do São Paulo, são quatro rodadas seguidas em que o jogador mita no Cartola FC. Neste final de semana, mesmo jogando um clássico contra o Corinthians, o atacante tem tudo para mandar bem em campo. O tricolor tem um elenco forte e é líder do campeonato, já o Corinthians, se encontra em 11º e ainda não convenceu. Sendo assim, Luciano, tem 11 gols, uma assistência e 30 faltas sofridas na competição.

