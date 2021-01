Cartola FC 2021: dicas de zagueiros para rodada #30

Chegamos na rodada #30 do Cartola FC. Falta pouco para a final da competição e toda ajuda conta. Por isso, fizemos uma lista de zagueiros que tem histórico de boa pontuação e boa regularidade. Desde já, teremos apenas oito jogos válidos para o game nesta rodada #30. Então, antes de qualquer coisa, fique atento também nos jogos que não entrarão na disputa. E lembre-se, se você ainda não mitou no Fantasy, chegou a hora. Veja as dicas de zagueiros para o Cartola FC e quais jogos não valerão para rodada #30.

Uma das posições no game que pode acabar com as chances de boa pontuação, é a defesa. Escolher bons zagueiros não é fácil, já que você precisa estudar o jogo, o atleta e o rival. Assim, fizemos um rápido estudo para passar aos cartoleiros de plantão, as melhores dicas de zagueiros para a rodada #30 do Cartola FC. Lembrando que, Palmeiras x Grêmio e Bahia x Corinthians, não valerão para o Fantasy game.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #30 fecha no sábado (16), às 18h (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de zagueiros para rodada #30

Rodrigo Caio – (Flamengo) C$ 8.35: Com alto nível de regularidade e sem pontuação negativa, Rodrigo Caio do Flamengo, é o primeiro na lista das dicas de zagueiros para o Cartola FC. O zagueiro tem média de 2.94, duas finalizações defendidas e 25 desarmes. Além disso, são 4 jogos sem sofrer gols e apenas 1 cartão amarelo na competição, algo impressionante para um defensor. O time do Flamengo enfrenta na segunda (18), o Goiás, e é o favorito para a disputa.

Luan Peres – (Santos) C$ 7.14: Peres, é um dos zagueiros que também sabe como se portar no ataque do time. Com uma assistência e uma finalização defendida, sua última pontuação no game foi de 9 pontos. Com 37 desarmes e 5 jogos sem sofrer gols, ele entra nas apostas para a rodada #30 do game. O time do Santos joga contra o Botafogo, que vive o drama da zona de rebaixamento. O peixe, é um dos times favoritos para esta rodada e tem tudo para sair vencedor e sem levar gols. Assim, o jogador entra na lista das dica de zagueiros para o Cartola FC.

Rodrigo Moledo – (Internacional) C$ 7.37: Mais uma vez, temos nas lista das dicas, o zagueiro do Internacional. Com média de 4.04 ele deu uma pequena desvalorizada na última rodada. Porém, sua pontuação ainda foi muito boa para a posição 5,40 pontos. Ainda sem negativar, o jogador tem 1 gol, uma finalização defendida e 9 jogos sem sofrer gols. O time do Inter, joga neste domingo em casa, contra o Fortaleza. Pelo seu ótimo desempenho em campo, Moledo entra nas dicas de zagueiros para o Cartola FC.