Se você é usuário assíduo do Instagram e adora novidades da internet, já deve ter ouvido falar no nome de Karen Kardasha. A morena com voz grossa, cílios grandes, maquiagem marcante e opiniões debochadas, tem conquistado muitas pessoas em muitas redes.

Sucesso entre os mais jovens, o perfil do Instagram de Karen Kardasha já possui 1,8 milhões de seguidores e 348 publicações. Além disso, ela ainda possui uma conta no Youtube, com 99,2 mil inscritos e outra no TikTok, com mais de 460 usuários que interagem com ela.

O responsável pela criação da personagem é o ator Renato Shippee. Com o slogan “Não busque romance. Busque negócios”, ela dá dicas para fisgar um milionário, conseguir um bom relacionamento e outros assuntos cotidianos. Porém, o que tem chamado a atenção de todos são os seus conselhos ácidos e cheios de bom humor.

Karen Kardasha ainda faz duras críticas sociais e graceja sobre comportamentos naturalizados como normais. A “ex-trouxa”, como ela mesma se auto intitula, escancara a discriminação social, racial e de gênero, e traz uma mensagem para seus seguidores nas redes sociais.

Como a Karen Kardasha foi criada?

Segundo Renato, a personagem foi criada inicialmente no seu perfil pessoal. Um certo dia, ele começou a utilizar um filtro de maquiagem, criar enquetes e abrir caixas de perguntas nos stories.

Mesmo sendo uma brincadeira, ele percebeu que a recepção das pessoas tinha sido positiva. No entanto, outros seguidores deixaram de segui-lo por causa dos novos assuntos abordados, o que aumentou a preocupação com a sua imagem.

Então, mesmo sem planejamento, ele decidiu criar uma conta para Karen Kardasha e começar a brincadeira. Primeiramente ele fez outro perfil no Instagram e um filtro de maquiagem específico.

Em pouco tempo, a quantidade de seguidores aumentou de forma significativa, o que foi super importante para que continuasse com os seus vídeos bem humorados. De certa forma, o poder de viralização das plataformas utilizadas por ele permitiu um alcance maior de pessoas.

Os conselhos de Karen Kardasha são para pessoas que desejam ter um relacionamento com um milionário. Mas existe muito sarcasmo por trás de tudo isso. Em outras palavras, ela fala muito sobre autonomia feminina e ir em busca de coisas melhores na vida. Ou seja, segundo a personagem, você pode perfeitamente se casar com um milionário e usufruir do que ele tem, sem se tornar submissa.

Embora alguns seguidores não a interpretem muito bem, o seu objetivo é mostrar para todas as mulheres as outras nuances dos relacionamentos, como abusos, agressões e relações tóxicas. Porém, ela também aborda, de maneira bem humorada, sobre relacionamento por interesse e a dualidade entre razão x emoção nesse contexto afetivo.

Aliás, o ator também toma muito cuidado com palavrões e uso de termos preconceituosos ou racistas nas suas falas. Isso porque o seu perfil é bem plural. Ou seja, a maioria são mulheres entre 18 e 35 anos.

Porque ela recebeu esse nome?

Como muitos já devem ter percebido, Karen Kardasha tem como referência as Kardashians. Para quem não conhece, essa é uma família de influenciadoras digitais, socialites e empresárias dos EUA. Além disso, esse nome se refere às “Karens”. Mas quem são elas?

As Karens são mulheres brancas, norte americanas, que se sentem superiores às outras pessoas e praticam todo tipo de preconceito possível. Aliás, elas também se recusam a usar a máscara durante a pandemia e sofrem porque não podem fazer suas viagens internacionais nesse período. Inclusive, elas foram o tema dos vídeos de Renato no início da pandemia.

Enfim, que tal dar uma olhada no perfil da Karen Kardasha para dar boas risadas? Aliás, confira também os memes mais famosos de 2020 e que caíram nas graças dos usuários da internet.