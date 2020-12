Retrospectiva 2020: relembre os ‘bafões’ que marcaram o ano

Retrospectiva 2020 – o ano que está terminando com certeza não foi fácil. 2020 foi marcado, principalmente, pela pandemia da COVID-19, que bagunçou o mundo que conhecíamos. Mas para além disso, muitas fofocas surgiram nesse meio tempo. Bafões que vão desde a política, como a prisão de Fabrício Queiroz até o famoso barraco do Leblon agitaram as matérias de jornais e deram o que falar. Confira, portanto, uma retrospectiva com algumas das maiores fofocas que rolaram em 2020.

Festa da Pugliesi – Retrospectiva 2020

No dia 25 de abril deste ano, a influenciadora digital Gabriela Pugliesi se envolveu em uma de suas maiores polemicas, que a fez apagar o perfil no instagram por meses. Em meio ao ápice da COVID-19, a musa fit fez uma pequena festa em sua casa, reunindo amigos para beber, o que ia contra as recomendações de fazer isolamento social. As pessoas descobriram a festa, porque Pugliesi e seus amigos gravaram vídeos e postaram.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, outro ponto polêmico da festa foi quando a influenciadora postou um vídeo dizendo “foda-se a vida”. Os internautas cobraram um posicionamento de Gabriela nas redes sociais e criticaram a atitude da artista. Pugliesi se manifestou pedindo desculpas, mas logo apagou seu perfil nas redes sociais, só o reativou no final do ano.

Prisão do Queiroz

O policial militar aposentado e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) Fabrício Queiroz foi preso no início da manhã de 18 de junho em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. Queiroz estava em Atibaia, em uma casa pertencente ao advogado da família Bolsonaro.

Queiroz é investigado por participação em esquema de “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), onde Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ocupou cadeira parlamentar antes de ser eleito senador. Na época de sua prisão, o governo Bolsonaro foi muito questionado sobre sua relação com Queiroz e o advogado.

Ainda faltam muitos esclarecimentos no caso Queiroz, como o motivo de ele estar na casa do advogado da família Bolsonaro.

Briga do Leblon – Retrospectiva 2020

Uma das maiores polêmicas do Brasil este ano foi a famosa briga do Leblon, que envolveu mulheres de biquíni em um conversível, tapas e seios a mostra. Veja o resumo da briga:

Scheila e Priscilla Dornelles passeavam pelas ruas do Leblon em um Peugeut 308cc Roland G, conduzido pelo amigo Wilton Vacari, quando o trânsito parou na rua Dias Ferreira. Então, a arquiteta Aline Cristina Silva, que estava em uma das mesas de um restaurante da área, se incomodou com a cena e resolveu arremessar copos com água contra o veículo.

Sheila não levou desaforo para casa, e então pulou do carro em direção à arquiteta e e começou a dar socos na carioca, que tentava se esquivar. Mas a briga não terminou por aí. Um homem que estava sentado no restaurante então correu até o conversível e tentou agredir a moça. Para completar, ele puxou a parte de cima do biquíni e o arrancou, antes de o carro deixar o local.

Após o ocorrido, o vídeo viralizou na internet e usuários começam a tomar partido da briga, dizendo de que lado estariam, inclusive famosos como a Xuxa deram opinião sobre o barraco.

Anitta e Leo Dias

Anitta e o jornalista Leo Dias protagonizaram um dos maiores barracos de 2020. No final de maio, o jornalista de fofoca publicou uma matéria falando que a cantora havia se desentendido com a mãe e, portanto, a obrigou a mudar de casa. Anitta não só desmentiu como fez uma série de vídeos acusando Leo de chantageá-la durante boa parte de sua carreira.

O jornalista então revelou que Anitta era sua informante há anos sobre fofocas envolvendo outros famosos, e expôs vários áudios que a cantora teria lhe enviado. Em um deles, Anitta quem avisa Leo que Marina Ruy Barbosa teria disso o “pivô” do fim do casamento de José Loreto e Débora Nascimento, no ano passado.

Novamente, a internet se dividiu para julgar e comentar o caso, tomando partido de um deles na briga.

Arthur Aguiar e Mayra Cardi – Retrospectiva 2020

A separação entre a coach Mayra Cardi e Arthur Aguiar foi uma das mais polêmicas do ano. Os dois se casaram em 2017 e são pais da pequena Sophia, nascida em 2018.

Em seguida, a influencer expôs, em um vídeo, os problemas na relação com o cantor e disse que vivia em um relacionamento abusivo. Contudo, após desabados sobre o fim conturbado de seu casamento, Mayra Cardi também afirmou que foi traída, pelo menos, 16 vezes pelo ex. A influencer ainda contou o nome de algumas das mulheres. O assunto rendeu bastante e novamente o fórum da internet julgou o caso.

Contudo, passados alguns meses, Mayra e Arthur fizeram as pazes e dizem ter uma boa convivência.

Briga de Xuxa e Sikera Jr – Retrospectiva 2020

O apresentador da Rede TV Sikera Jr. está sendo processado por Xuxa após acusar a rainha dos baixinhos de pedofília e apologia às drogas.

A briga entre os dois começou após o apresentador exibir no ‘Alerta Nacional’ um vídeo de um homem transando com uma égua e fazer graça com a situação. Xuxa se manifestou contra a ação de Sikêra, que passou a atacá-la.

A apresentadora entrou com ações e pediu para que o Sikera perca o título de jornalista, assim como sua demissão da Rede TV, além de uma indenização de R$ 500 mil.

Luisa Sonza e Whinderson Nunes

Um término inesperado chocou as pessoas, o casal Luisa Sonza e Whinderson Nunes chegou ao fim no começo deste ano. Após 2 anos de casados, os dois anunciaram o término pelo Instagram. Após o término, Luisa foi atacada por fãs do humorista, alegando que ela só teria se casado para alcançar fama e dinheiro. Outros usuários saíram em defesa da cantora.

Contudo, a polêmica não parou por ai. Alguns meses depois do fim do casamento, Luisa Sonza engatou um namoro com o cantor Vitão. Muitos internautas alegaram que os dois estariam juntos antes mesmo de Luisa ficar solteira e atacaram novamente a cantora. A partir daí, a internet se dividiu apoiar e atacar Luisa Sonza.

No mês passado, Whinderson revelou que também já está em outra, namorando com a estudante Maria Lina Deggan.

Término de Gusttavo Lima e Andressa Suíta – Retrospectiva 2020

Em outubro, Andressa Suita e Gusttavo Lima anunciaram o fim do casamento de quase 4 anos. Os dois estavam juntos desde 2012, mas só em 2015 oficializaram a união.

Juntos, Andressa e Gusttavo tiveram dois filhos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel Lima, de 2.

Após o término, Andressa se pronunciou a respeito nas redes sociais. “Assim como para vocês, para mim também foi um choque. Até domingo passado, para mim estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar e na madrugada de domingo para segunda eu fui acordada e comunicada que não dava mais pra gente continuar como casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura pra eu poder salvar nosso casamento.” Contou a influencer no vídeo, deixando os internautas chocados com a maneira que Gusttavo Lima teria agido.

Em entrevista recente ao colunista Leo Dias, o cantor disse que está feliz sozinho.