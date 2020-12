5 receitas divinas de sobremesa fácil para o Natal

Quer incrementar a ceia com opções mais práticas de fazer? Selecionamos cinco receitas de sobremesa para o Natal, sem complicações para se aventurar na cozinha. Elas são servidas geladas e, por isso, caem bem com os dias quentes do verão. Para as festas de fim de ano, basta caprichar na maneira de servi-las.

Como são as receitas de sobremesa para Natal?

“É pavê ou pacumê?”. Quem nunca ouviu essa piada em dezembro? O pavê é uma das iguarias tradicionais. Tem ainda torta gelada com castanhas, bolo com doce de abacaxi e pudim com finalização natalina. Para quem gosta de um leve toque “azedinho”, a alternativa é mousse de maracujá. Confira as receitas de sobremesa para Natal:

Torta Gelada de Natal

Ingredientes

12 gemas

500 g de manteiga sem sal

500 g de chantilly

12 colheres (sopa) de açúcar

4 colheres (sopa) de chocolate

Nozes ou castanhas-do-pará moídas a gosto

500 g de bolacha champagne

Vinho branco meio seco de boa qualidade ou vinho do porto

Modo de Preparo

Bata a manteiga com o açúcar até formar um creme branco. Acrescente as gemas. Divida este creme em duas partes e, em uma delas acrescente o chocolate. Forre um pirex grande e fundo com metade das bolachas e regue com o vinho. Espalhe o creme amarelo e por cima o chantilly e as nozes ou castanhas moídas. Repita a operação, agora com o creme de chocolate, cobrindo com o chantilly e as nozes. Leve ao refrigerador de um dia para o outro.

Fonte: Tudo Gostoso

Sobremesa de Natal com abacaxi

Ingredientes

Massa

1 ovo

1 colher de sopa de margarina

½ xícara de leite (120 mililitros)

½ xícara de açúcar (80 gramas)

1 xícara de farinha de trigo (140 gramas)

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Creme

1 caixa de leite condensado

200 mililitros de leite

1 gema peneirada

1 colher de chá de amido de milho (maisena)

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de margarina

Doce de abacaxi

½ xícara de açúcar (80 gramas)

1 xícara de água (240 mililitros)

1 abacaxi pequeno

Para decorar

200 gramas de creme de leite fresco ou nata

Modo de Preparo – receitas de sobremesa para Natal

Massa

Comece a receita pela massa, que será usada para montar as camadas desta sobremesa gelada. Para isso, basta misturar todos os ingredientes (ovo, margarina, leite, açúcar, trigo e essência de baunilha) em um recipiente com o auxílio de um fouet e deixar apenas o fermento para acrescentar por último. Despeje essa massa em uma forma untada e leve para o forno preaquecido 180ºC por 30 minutos. A massa ficará um bolo de trigo simples.

Doce de abacaxi

Enquanto a massa estiver no forno, faça os outros dois recheios: o creme de baunilha e o doce de abacaxi. Como o doce de abacaxi é mais fácil de preparar, comece por ele para otimizar o seu tempo: em uma panela, junte o abacaxi em cubos, a água, o açúcar e deixe ferver no fogo baixo de 15 a 20 minutos. Depois que o abacaxi estiver no ponto desejado, transfira-o para uma peneira com um recipiente embaixo, pois vamos utilizar essa calda de abacaxi na hora da montagem.

Creme

Para o creme de baunilha, basta misturar muito bem os ingredientes em uma panela, peneirar a gema diretamente nessa mistura e só depois levar ao fogo baixo. Mexa sem parar até virar um creme bem liso e consistente. É importante não parar de mexer para que o seu creme não empelote. Dica: Peneire a gema para evitar o cheiro e gosto de ovo nessa sobremesa de abacaxi.

Montagem

Fure a massa do bolo com o auxílio de um garfo e jogue sobre ela a calda do abacaxi reservada anteriormente, para que fique mais úmida e saborosa. Agora, escolha o refratário para a montagem da sobremesa gelada. Pode ser individual ou na travessa. Corte a massa em pedaços pequenos e cubra o fundo do refratário ou dos copinhos nos quais vai servir. Cubra o bolo com o creme de baunilha e espalhe pedaços do abacaxi. Bata o creme de leite fresco ou nata em ponto de chantilly e use um saco de confeiteiro com o bico de sua preferência para decorar a sobremesa para Natal. Reserve na geladeira por 2 horas. Na hora de servir, se preferir, você também poderá polvilhar leite ninho por cima da sobremesa, para decorar.

Fonte: Tudo Receitas

Pudim Natalino

Ingredientes

Pudim

1 e 1/2 lata de leite condensado

2 xícaras (chá) de leite

5 ovos

1/2 xícara (chá) de nozes picadas

1/2 xícara (chá) de damasco seco picado

1/2 xícara (chá) de cerejas em calda picadas

4 colheres (sopa) de vinho branco seco

Nozes, damasco e cerejas em calda para decorar

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de água

Modo de Preparo

Calda

Para a calda, leve uma panela ao fogo médio com o açúcar e a água, sem mexer, até formar um caramelo dourado. Despeje em uma fôrma de buraco no meio de 24cm de diâmetro e reserve.

Pudim

Bata no liquidificador o leite condensado, o leite e os ovos até ficar homogêneo. Coloque na forma com a calda e leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, em banho-maria, por 25 minutos ou até firmar levemente. Retire com cuidado, espalhe as nozes, o damasco, a cereja e o vinho misturados sobre o pudim e deixe afundar levemente. Volte ao forno por mais 25 minutos ou até firmar. Retire, deixe esfriar e leve à geladeira por 3 horas. Desenforme e decore com nozes, damascos e cerejas.

Fonte: Guia da Cozinha

Pavê tradicional

Ingredientes

Cobertura

3 claras

meia xícara (chá) de açúcar

1 lata de creme de Leite

Creme

3 gemas

1 leite condensado (lata ou caixinha)

1 medida (da lata) de leite

1/2 colher (sopa) de amido de milho

Para Embeber os Biscoitos

4 colheres (sopa) de vermute ou licor de cacau

1 pacote de biscoito tipo champagne

Para decorar

50 g de chocolate meio Amargo em raspas

açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de Preparo – receitas de sobremesa para Natal

Cobertura

Em uma panela, misture as claras e o açúcar, e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer para não cozinhar. Transfira para uma batedeira e bata até dobrar de volume. Acrescente delicadamente o creme de leite. Reserve.

Creme

Em uma panela, leve ao fogo baixo as gemas, o leite condensado, o leite e o amido de milho, mexendo até engrossar. Deixe esfriar e reserve.

Para Embeber os Biscoitos

Em uma panela, misture o vermute com 1 xícara (chá) de água e leve ao fogo até ferver. Umedeça metade dos biscoitos nessa mistura e disponha-os em um recipiente redondo ou retangular (30 x 19 cm). Sobre os biscoitos, espalhe o creme de gemas; outra camada de biscoitos umedecidos e por último a cobertura.

Para decorar

Decore com raspas de chocolate e açúcar de confeiteiro. Leve à geladeira por cerca de quatro horas.

Fonte: Nestlé

Mousse de maracujá

Ingredientes

200 ml de suco de maracujá concentrado

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 envelope de gelatina em pó incolor hidratada e derretida conforme instruções da embalagem (12 g)

Calda

Polpa com sementes de 2 maracujás maduros

3 colheres (sopa) de açúcar

1/3 de xícara (chá) de água

Modo de Preparo

Bata no liquidificador o suco de maracujá, o leite condensado e o creme de leite até obter um creme aerado. Incorpore a gelatina e bata por 1 a 2 minutos para misturar bem. Distribua em taças individuais e leve à geladeira por 4 a 6 horas ou até ficar consistente. Sirva regadas com a calda.

Calda

Leve os ingredientes ao fogo e ferva por 2 a 3 minutos. Utilize fria.

Fonte: Ana Maria Braga