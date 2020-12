7 receitas sem uva passa para fazer na ceia de Natal

A maior polêmica natalina, sem dúvidas, envolve a uva passa. Há aqueles que amam a fruta seca e aqueles que não comem por nada. Por isso, a tarefa difícil fica a cargo de quem vai cozinhar para conseguir conter os ânimos e agradar a todos. Como existem os convidados exigentes que se recusam a comer um prato que contenha uva passa, o DCI separou algumas receitas sem uva passa para evitar as brigas na hora na ceia.

Farofa de castanhas | Receitas sem uva passa

Ingredientes

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

2 xícaras de chá de cebola picada

2 xícaras de chá de salsão picado

240 gramas de manteiga

10 xícaras de chá de farinha de pão italiano fresco (um filão de 400 grs rende 3 xícaras)

3 colheres de sopa de estragão fresco picado

3 colheres de sopa de cebolinha francesa picada

3 colheres de sopa de salsinha picada

2 colheres de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta do reino moída na hora

3 colheres de sopa de conhaque

1 xícara de chá de caldo de galinha

2 xícaras de chá de castanhas portuguesas cozidas e picadas.

Modo de preparo

Numa panela grande, coloque a manteiga, a cebola e o salsão. Deixe refogar e cozinhar em fogo baixo até ficarem macios. Desligue e deixe esfriar. Numa vasilha grande, misture bem a farinha de pão, o sal, a pimenta e as ervas. Acrescente a mistura de manteiga e misture bem. Misture o caldo de galinha com o conhaque e junte aos poucos, num fio, à farinha de pão. Misture novamente e coloque as castanhas portuguesas. Na hora de servir, esquente por cerca de 3 minutos e sirva.

Bacalhoada vegetariana

Ingredientes

3 tomates

2 cebolas roxas

5 batatas inglesas

2 pimentões pequenos

2 xícaras (de chá) de palmito fatiado ou em cubos

½ xícara (de chá) azeitona

⅓ de xícara (de chá) de azeite

½ folha alga nori bem picadinha

Sumo de 1 limão

Salsinha, sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Primeiro pique os ingredientes: o palmito, os pimentões, os tomates e as cebolas em fatias finas.

Em seguida, fatie também a batata inglesa. Em um refratário, comece a montar seu prato intercalando as fatias de batata, palmito, tomate, pimentão e cebola.

Coloque as azeitonas de maneira uniforme e coloque bastante azeite. Depois salpique a gosto os temperos, como sal, pimenta, sumo de limão, salsinha e nori. Por fim, leve ao fogo pré-aquecido a 220°C de 30 a 40 minutos ou até que as batatas estejam macias.

Receita de salpicão vegetariano e sem usa passa

Ingredientes

200 g de tofu, ralado ou desfiado

2 xícaras (chá) de maçã cortada em cubinhos

2 xícaras (chá) de cenoura ralada

2 xícaras (chá) de ervilhas frescas

1 xícara (chá) de cebola roxa ralada ou em cubinhos

2 xícaras (chá) de tomates em cubos

maionese

Modo de preparo

Coloque o tofu e os demais ingredientes em uma travessa e misture. Acrescente a maionese e misture um pouco mais até ficar bem molhado. Reserve na geladeira por uma hora e sirva!

Salada de maionese | Receitas sem uva passa

Ingredientes

4 batata cortadas em cubos médios

3 cenoura cortadas em cubos médios

3 chuchu cortados em cubos médios

1/2 xícara (chá) de ervilha

1 gema de ovo

1 colher (sopa) de mostarda amarela

1/2 garrafa de óleo

salsinha picanha

sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Antes de mais nada, cozinhe os legumes separadamente em água com um pouco de sal; retire e coloque em uma vasilha com água e gelo, para interromper o cozimento. Enquanto esfriam, prepare a maionese: bata a gema com a mostarda e despeje o óleo em um fio contínuo, batendo sem parar até engrossar. Tempere com salsinha, sal e pimenta-do-reino. Junte os legumes e misture com cuidado, para não amassar. Leve à geladeira e sirva gelada!

Arroz com lentilha | Receitas sem uva passa

Essa é uma ótima pedida para substituir o famoso e polêmico arroz com passas.

Ingredientes

1/2 kg de arroz branco

1/2 kg de lentilha

1 colher (chá) de cominho

3 cebolas inteiras

200ml azeite extravirgem

pimenta-do-reino em pó a gosto

sal a gosto

Modo de preparo

Primeiro, lave bem o arroz com a lentilha, separe parte da cebola e refogue com o azeite até dourar. Em seguida, adicione o arroz com a lentilha e refogue. Coloque os temperos e a água até cobrir o arroz. Quando chegar ao ponto de cozido coloque em uma travessa e adicione a cebola frita.

Como fazer a cebola frita: Corte a cebola à francesa, empane com farinha de trigo e com maisena e adicione sal a gosto. Depois e só fritar.

Manjar de coco

Ingredientes

1 litro de leite integral

1 copo de leite de coco do tipo americano

2/3 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de amido de milho

Modo de preparo

Primeiramente, coloque o leite, o leite de coco e o açúcar em uma panela. Misture para dissolver o açúcar e leve ao fogo até ferver. Em seguida, junte o amido e continue mexendo. Depois cozinhe por 10 minutos em fogo baixo e transfira para uma forma molhada por dentro, para o manjar não grudar. Espere esfriar e leve à geladeira. Para a calda, cozinhe o açúcar, a ameixa e 1 xícara (chá) da água em que a fruta ficou de molho; desligue um pouco depois que chegar ao ponto de fio.

Quando o manjar estiver firme e frio, desenforme e jogue a calda fria por cima. Pode servir!

Torta de frutas vermelhas

Ingredientes

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

3/4 de xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de manteiga

1 colher (chá) de canela em pó

1/2 xícara (chá) de farinha de aveia

Recheio de frutas

2 xícaras (chá) de morangos cortados em quatro

1 xícara (chá) de mirtilos frescos ou congelados

8 ameixas vermelhas em fatias

1/2 colher (sopa) de gengibre picadinho

1/2 xícara (chá) de açúcar

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

Modo de preparo

Primeiramente, em uma tigela, misture bem todos os ingredientes da cobertura com as pontas dos dedos até obter uma farofa bem grossa. Reserve.

Para o recheio, em um refratário untado com manteiga, coloque as frutas e cubra com a farofa, espalhe bem. Leve ao forno, preaquecido em temperatura alta, até dourar. Dica: sirva quente com sorvete de creme!