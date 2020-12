Conheça os principais benefícios da uva para a saúde 

Roxa ou verde. Vinho, suco ou in natura. Seja qual for a versão, a verdade é que existem inúmeros benefícios da uva para a saúde. Isso porque, apesar de tão pequena, a fruta é rica em nutrientes que melhoram a qualidade de vida. Neste artigo, você conhece um pouco mais sobre essas vantagens. Confira!

Tipos de uva

Você sabia que as uvas verde e roxa são espécies diferentes? Além disso, a cor da fruta muda de acordo com a etapa de amadurecimento. Assim, quanto mais intenso o tom, mais madura ela é. Como resultado, fica com uma consistência mais molinha e sabor muito mais doce.

Benefícios da uva

Em primeiro lugar, a uva, assim como outras frutas, não contém colesterol. Além disso, sua composição tem pouco sódio e baixo teor calórico. Em 150g, por exemplo, são apenas 90 calorias. Ou seja, um dos benefícios da uva é que pode integrar a dieta até de quem está querendo reduzir o peso.

Com relação aos nutrientes, os mais famosos são, sem dúvida, bioflavonoides, taninos e resveratrol (presente na uva roxa). Todas essas substâncias agem como protetoras do organismo. Assim, diminuem os riscos de diversas doenças. E esses efeitos positivos valem não só para a uva em si, mas também seus derivados. É o caso do suco integral e geleias sem açúcar, por exemplo.

Sobre o resveratrol, estudos mostram uma relação inversa entre o consumo desse bioativo e a prevenção de doenças do coração. Isso porque melhora a dilatação dos vasos sanguíneos, diminui a oxidação do colesterol “ruim” (LDL) e atua no controle da pressão arterial.

Vantagens para a saúde

Outros benefícios da uva são o auxílio às funções hepáticas, a melhora da visão e o estímulo à digestão. “Ela é rica em fibras, água e outros nutrientes. Principalmente na casca e sementes. Isso é importante para a redução da fadiga muscular e a melhora do funcionamento do intestino”, afirma Cyntia Maureen, nutricionista.

Ademais, o consumo de suco de uva integral garante a ingestão de vitaminas do complexo B e C. Assim como minerais, entre eles ferro, cálcio e potássio. “Esses componentes são fundamentais para o corpo.” Cyntia comenta ainda que a uva possui ativos anti-inflamatórios e antimicrobianos. “E pode também fortalecer o sistema imune.” No entanto, diabéticos e pessoas com gastrite devem ter cautela na ingestão, pois a uva pode agravar os problemas.

Por fim, um dos maiores benefícios da uva é a grande quantidade de antioxidantes, que agem no combate aos radicais livres. “Quando há grande acúmulo de radicais livres no corpo, acontece o estresse oxidativo. Por consequência, inflamações, doenças crônicas e processos degenerativos disparam. Isso resulta nos mais diferentes sinais, desde a formação de celulites e rugas até doenças mais sérias. É o caso de diabetes, obesidade, hipertensão, Parkinson e até Alzheimer”, sinaliza o farmacêutico naturopata Jamar Tejada.

O antioxidante blinda o corpo humano contra o estresse oxidativo. Como resultado, há, por exemplo, melhora na qualidade do sono e aumento da motivação e cognição. Além disso, tem efeito anti-idade. “É uma verdadeira combinação entre saúde e jovialidade de dentro para fora”, finaliza Tejada.

Fonte: Cyntia Maureen, nutricionista da Superbom. Jamar Tejada, farmacêutico naturopata.