Aprenda 5 receitas de sucos detox pós-Natal

A mesa farta da ceia de Natal costuma levar a excessos. Enfiou o “pé na jaca”? Que tal apostar em receitas de suco detox? A mistura de ingredientes naturais – frutas, legumes e verduras – tem propriedades antioxidantes e diuréticas, o que ajuda no processo de desintoxicação e a desinchar.

Como são as receitas de suco detox?

Couve, maçã, pepino, cenoura, abacaxi, melancia são itens recorrentes nas opções para aliviar os efeitos pós-festas. Água de coco, linhaça e gengibre também são queridinhos. Aprenda cinco receitas de suco detox:

Suco Verde

Ingredientes

1 maçã verde

1 folha média (ou talo) de couve

300 ml de água de coco

1 colher (sopa) de linhaça demolhada (linhaça hidratada)

½ unidade de atemoia (ou ½ banana)

Modo de Preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por três minutos. Coloque a linhaça no final e sirva no copo.

Fonte: Eu Sem Fronteiras

Suco detox para desinchar

Ingredientes

2 maçãs pequenas ou 1 maçã média

1 folha de couve

½ cenoura

½ pepino

½ colher de chá de gengibre fresco

1 xícara de água de coco ou chá verde frio

1 colher de sopa de suco de limão

Modo de Preparo – receitas de suco detox

Descasque meia cenoura e pique em rodelas. Corte as maçãs ao meio, retire os caroços e pique em pedaços. Descasque meio pepino, mantendo um pouco da sua casca, corte em pedaços e coloque no liquidificador. Retire o talo da couve e corte em pedaços. Coloque todos esses ingredientes no liquidificador e junte também o pedacinho de gengibre e a água de coco ou chá verde frio. Bata muito bem por 2 a 3 minutos, até desfazer todos os ingredientes. Se restarem pedaços, você pode coar o suco, mas não é o aconselhado, pois desse jeito pode desperdiçar muitas fibras benéficas para o organismo.

Fonte: Tudo Receitas

Suco detox com couve e abacaxi

Ingredientes

1 folha de couve

1 rodela média de abacaxi

4 folhas de hortelã

1/2 xícara (chá) de água

Modo de Preparo

Bata os ingredientes no liquidificador por aproximadamente 2 minutos.

Fonte: Ana Maria Braga

Suco detox com beterraba, cenoura e maçã

Ingredientes

1 cenoura com casca

1 beterraba sem casca

1 maçã com casca

100 ml de água gelada

Modo de Preparo

Bata tudo no liquidificador e sirva gelado. Não é necessário coar.

Fonte: Ciclo Vivo

Suco detox de melancia com gengibre

Ingredientes

3 fatias de melancia sem caroço

1 colher (chá) de linhaça

1 colher (chá) de gengibre ralado

Modo de Preparo – receitas de suco detox

Bata tudo no liquidificador. O ideal é que o suco seja consumido sem coar. Evite usar açúcar e adoçantes.

Fonte: Tudo Gostoso