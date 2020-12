Drinks sem álcool: receitas e dicas para aproveitar as festas sem beber

Os drinks sem álcool são uma ótima alternativa para quem foge das bebidas alcoólicas. E com as festas de fim de ano, é comum as pessoas se unirem para beber e confraternizar.

Mas com essa versão, você não precisa deixar de beber e se divertir. Aliás, há várias opções com zero álcool que são deliciosas!

Durante a quarentena, muitas pessoas aproveitaram para aprender a fazer os seus próprios drinks em casa. E os festejos de despedida de 2020 são uma ótima oportunidade para meter a mão na massa.

Então aproveite o clima alegre de fim de ano e aprenda essas receitas de drink caseiros, que vão animar as suas comemorações. Confira!

Receitas de drinks sem álcool

Acompanhe abaixo receitas que podem ser facilmente preparadas e com poucos ingredientes. Eles são excelentes opções para as suas festas de fim de ano.

Drink sem álcool com suco de laranja e abacaxi

Ingredientes

150 ml de suco de laranja

2 fatias de abacaxi

100 ml de água com gás

folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo:

Bata no liquidificador o suco de laranja com o abacaxi. Coe a bebida, se desejar. Depois é só colocar no copo e completar com a água com gás. Coloque as folhas de hortelã e misture.

Pina colada sem álcool

Ingredientes

100 ml de leite de coco

100 ml de suco de abacaxi

3 colheres (sopa) de leite condensado

gelo a gosto

Modo de preparo:

Essa receita é bem simples. É só bater todos os ingredientes no liquidificado e posteriormente servir esse delicioso drink.

Drinks sem álcool com suco de laranja e groselha

Ingredientes

100 ml de suco de laranja

100 ml de soda

20 ml de xarope de groselha

cereja em calda para decorar

gelo a gosto

Modo de preparo:

Para o preparo, misture o suco, a soda e o xarope de groselha. Posteriormente coloque gelo a gosto e decore a borda do copo com uma cereja.

Drinks sem álcool com morango e leite condensado

Ingredientes

300 g de morango

1/2 lata de leite condensado

2 xícaras de água com gás

gelo a gosto

Modo de preparo:

É só bater tudo no liquidificador e assim servir em seguida.

Drink com suco de abacaxi e morango

Ingredientes

150 ml de suco de abacaxi

50 ml de leite de coco

Morangos congelados a gosto

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e posteriormente é só servir.

Drink com melancia

Ingredientes

1 pedaço médio de melancia

suco de 1 limão

1/2 maçã pequena em cubinhos

200 ml de água com gás ou refrigerante de limão

açúcar a gosto (opcional)

Modo de preparo:

Bata no liquidificador a melancia e o suco de limão. Depois, coe e coloque num copo. Assim, coloque os cubos de maçã, a água ou refrigerante e misture. Adoce a gosto e sirva posteriormente.

Drink de refrigerante de limão, suco de laranja e hortelã

Ingredientes

refrigerante de limão

suco de 2 laranjas grandes

açúcar a gosto

folhas de hortelã a gosto.

Modo de preparo:

Use um espremedor e, depois, coe para remover os bagaços. Contudo, coloque o suco em um copo até a metade, acrescente as pedras de gelo, as folhas de hortelã e preencha com o refrigerante de limão. Misture com uma colher e coloque umas pedras de gelo. Prontinho!

Drink tropical de água tônica, suco de maracujá, abacaxi e hortelã

Ingredientes

1 lata de água tônica

suco feito com a polpa de 1 maracujá e 2 rodelas de abacaxi,

açúcar a gosto

folhas de hortelã a gosto.

Modo de preparo:

Para preparar esse drink, o segredo é acertar na hora de fazer o suco. No liquidificador, coloque duas xícaras de água, a polpa de 1 maracujá, 2 rodelas de abacaxi, algumas folhas de hortelã, pedras de gelo e bata bem. Depois, coe o líquido para remover as sementes do maracujá. Mas coloque o suco em um copo até a metade e, depois, complete com a água tônica. Se necessário, misture com uma colher, sirva com gelo e folhas de hortelã como enfeite.

Drink sem álcool de água tônica com frutas vermelhas

Ingredientes

1 lata de água tônica

suco de frutas vermelhas

1 colher de chá de mel e açúcar a gosto.

Modo de preparo:

Coloque todas as frutas no liquidificador, o mel e um pouco de água, somente para facilitar o processo. Posteriormente, coloque o açúcar a gosto e bata bem. Depois, coloque o suco em um copo até a metade e preencha com a água tônica. Misture com uma colher, coloque umas pedras de gelo e prontinho!

Se animou para preparar esses deliciosos drinks sem álcool para o fim do ano. Então se inspire nessas receitas e aproveite o clima de despedida de 2020!