Mingau de maizena: aprenda a preparar a receita em 3 passos

O mingau de maizena caseiro é uma das receitas mais simples do cardápio do brasileiro – e certamente tem gosto de infância. A mistura do amido de milho com leite dá origem a um prato simples, fácil de preparar e muito gostoso. A seguir, veja o passo a passo para fazer um verdadeiro mingau.

Como fazer mingau de maizena?

O prato pode ser preparado em 20 minutinhos. Veja como fazer:

2 colheres de açúcar

2 colheres de maizena

1 xícara de leite

Modo de preparo

Misture o açúcar e a maizena Junte o leite aos poucos, misturando bem Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até ferver e engrossar. Sirva morno.

Mingau de maizena e chocolate

2 xícaras de leite

1 colher de amido de milho

2 colheres e 1/2 de açúcar

2 colheres de chocolate em pó

Modo de preparo

Coloque em uma panela o leite, açúcar e chocolate Em seguida coloque o amido de milho dissolvido em leite Fique mexendo até ficar no ponto do seu gosto Espere esfriar sem colocar na geladeira Bom apetite .

Mingau com leite ninho

2 colheres (sopa) de leite em pó

1 ou 2 colheres (sopa) de açúcar, depende do seu gosto

1 e 1/2 colher (sopa) de maisena

Mingau de aveia

250 ml de Leite

3 colheres (sopa) de Aveia Em Flocos

Modo de preparo

Em uma panela, misture todos os ingredientes, mexendo sempre, até engrossar. Adoce se necessário e sirva quente ou frio.

DICA:

– Se desejar, utilize outras variações de aveia: Flocos Finos, Farelo ou Flocos Grossos.

– Se desejar, sirva com a fruta de sua preferência.

Comer mingau engorda?

Embora seja simples de preparar, uma das principais dúvidas acerca do mingau é: ele engorda? A receita é rica em carboidratos e uma xícara de chá apresenta em torno de 250 calorias. Mas tudo pode mudar dependendo dos ingredientes extras adicionados ao prato. No fim das contas, é isso que poderá seu prato calórico ou não.