4 receitas do que pode substituir o peru na ceia de Natal

A ceia de Natal é uma tradição em todo o mundo, mas o fato é que as carnes mais usadas na ocasião podem custar caro e pesar no bolso de quem tem baixa renda. Nessa época do ano, inclusive, é comum que os supermercados aumentem o preço de produtos usados nas festas de Natal e Ano Novo. Por isso, quem precisa economizar na carne que será servida na ceia pode usar outras opções de carne.

O que fazer para substituir o peru na ceia de Natal?

Considerando o alto preço do peru, quem pretende substituir a ave na ceia de Natal pode preparar receitas mais baratas e dignas de um jantar especial. Há algumas alternativas saborosas, como frango, peixe ou carne de porco.

A carne de frango é amplamente consumida no Brasil e é a mais barata da lista, mas é possível preparar a ave de uma forma diferente para garantir que terá um sabor especial para a ceia de Natal. O mesmo ocorre com as outras carnes. Entre os peixes, a opção mais barata costuma ser a tilápia, mas aqui vale a dica de procurar supermercados que ofereçam preços mais baixos e promoções.

Outra opção que costuma ser consumida no Natal é o tender. No entanto, essa carne é menos saudável que as anteriores e isso deve ser levado em conta. O tender é uma carne de pernil embutida, feita com bastante sal e depois defumada e, portanto, tem grande quantidade de sódio e gordura. Por isso, não é recomendado para pessoas que fazem dieta.

Frango assado natalino

Com o preço do Peru nas alturas, a dica é fazer o tradicional frango assado com temperos diferentes. Assim, a ave não fica com cara de um almoço tradicional. Veja essa receita para a ceia de Natal:

Ingredientes

- 1 frango inteiro

- 1 kg (ou 10 unidades) de batatas médias

- 700g de manteiga ou margarina

- 5 colheres de sopa de azeite

- Um punhado de alecrim

- Suco de um limão

- Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Cozinhe as batatas cortadas em rodelas pelo tempo suficiente para que fiquem cozidas, mas firmes. Reserve. Faça uma pasta com a manteiga e os temperos, esfregue no frango e deixe na geladeira de um dia para o outro. Leve o frango ao forno em temperatura média por cerca de 50 minutos em uma assadeira coberta com papel alumínio. Depois, retire o frango do forno e coloque as batatas ao redor. Regue com azeite e volte a assar por mais 30 minutos.

Tilápia assada para a ceia de Natal

A tilápia é um dos peixes mais em conta no mercado, e além de saudável é um excelente substituto para o bacalhau, por exemplo, que é um peixe mais caro. Confira essa tilápia assada para fazer no Natal:

Ingredientes

- 1 kg de filé de tilápia

- 1 abobrinha média

- 2 batatas médias

- 1 cebola grande

- 1 cenoura grande

- 2 pimentões vermelhos

- 2 tomates

- 2 colheres de azeite

- 2 dentes de alho picados

- Suco de um limão

- Sal, pimenta do reino e cheiro verde a gosto

Modo de preparo

Tempere os filés de peixe com sal, limão, alho e pimenta do reino. Reserve por 30 minutos para que o tempero possa pegar bem na tilápia. Enquanto isso, corte os legumes em rodelas finas de mais ou menos 1 centímetro cada. Forre o fundo de uma assadeira com a abobrinha a cenoura e as batatas e vá fazendo camadas intercalando a tilápia, os pimentões, a cebola e os tomates.

Finalize com o peixe, regue com azeite e acrescente o cheiro verde. Cubra com papel alumínio e leve ao forno em temperatura média por 20 minutos. Depois, retire o papel alumínio e volte ao forno por mais 10 minutos para dourar o peixe.

Lombo assado rápido

Apesar de ser carne de porco, o lombo tem pouca gordura, mas por outro lado tem muito sabor. Essa receita é fácil e rápida, leva poucos ingredientes e tem até molho. Confira:

Ingredientes

- 2 xícaras (chá) de suco de laranja

- 1 colher (chá) de sal

- 1 dente de alho picado

- 1 cebola ralada

- 1 colher (sopa) de orégano

- 1 colher (sopa) de cheiro-verde picado

- 1 kg de lombo de porco

- 1 xícara (chá) de água

- 1/2 xícara (chá) de maionese

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o suco de laranja, o sal, o alho, a cebola, o orégano e o cheiro-verde. Faça pequenos furos no lombo com uma faca afiada e coloque em um recipiente grande com a mistura, reserve por duas horas na geladeira e vá virando de vez em quando.

Depois, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus coberto com papel alumínio por cerca de 40 minutos. Retire o papel alumínio e volte ao forno por mais 30 minutos ou até dourar o lombo. Depois, fatie a carne e passe para uma travessa de servir.

Acrescente a maionese ao caldo que ficou no fundo da assadeira e cozinhe em uma panela até formar um molho homogêneo e depois jogue por cima da carne.

Tender com molho de mostarda e mel

O tender é uma tradição na ceia de Natal de muitas famílias e, embora não seja uma das carnes mais baratas do mercado, é muito saborosa e costuma fazer muito sucesso. Veja a receita de tender com molho de mostarda e mel:

Ingredientes

- 1 tender

- 2 colheres (sopa) de mostarda

- 3 colheres (sopa) de mel

- Uva Itália (cerca de 15 unidades)

- 1 manga média cortada em cubos

- Cravo-da-índia para decorar

- Cheiro verde picado

Modo de preparo

O tender já vem temperado e, por isso, essa receita é muito simples. Misture o mel e a mostarda e reserve. Faça cortes na carne para que o tempero penetre e espete os cravos-da-índia. Passe o molho no tender, cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 25 minutos. Durante o tempo de forno, vá regando o tender com o caldo, para não ressecar a carne. Retire o papel alumínio, coloque as frutas e retorne ao forno por mais 10 minutos.