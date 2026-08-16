Gastronomia

Receita de polenta cremosa de milho: como preparar o verdadeiro prato italiano

A receita tradicional leva poucos ingredientes e tem preparo simples.

Escrito por Anny Malagolini
Gian Mauro Barone de Getty Images Foto: Gian Mauro Barone/ Getty Images
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A polenta é um dos pratos mais tradicionais da culinária italiana e carrega uma forte relação com a história e a identidade de diferentes regiões do país. No norte da Itália, especialmente entre os moradores das áreas montanhosas, a receita ganhou espaço ao longo dos séculos como uma preparação simples, nutritiva e reconfortante.

Apesar de ter origens antigas, a polenta como é conhecida atualmente surgiu após a chegada do milho à Europa. O ingrediente, vindo das Américas, passou a ser utilizado na alimentação e transformou a preparação, que antes podia ser feita com diferentes grãos e leguminosas. A farinha de milho é responsável pela característica cor amarela do prato.

Com o tempo, a polenta se tornou um alimento básico, principalmente entre as classes trabalhadoras, dando origem ao que ficou conhecido como a “civilização da polenta”. Hoje, a receita faz parte da gastronomia italiana e pode ser encontrada em diferentes versões, como a polenta taragna, preparada com milho e trigo-sarraceno, e a polenta veneta, feita com farinha de milho branca.

Como fazer polenta cremosa

Para fazer a polenta cremosa, são necessários apenas 500 g de farinha de milho, 2 litros de água e 1 colher de sopa de sal grosso. O segredo está principalmente no cozimento lento e na mistura constante, que ajudam a evitar a formação de grumos e deixam a polenta com uma textura uniforme.

Ingredientes

  • 500 g de farinha de milho
  • 2 litros de água
  • 1 colher de sopa de sal grosso

Modo de preparo

  • Comece aquecendo os 2 litros de água com o sal em uma panela de fundo grosso. Quando a água começar a ferver, acrescente a farinha de milho lentamente, mexendo imediatamente com um batedor de arame para evitar que se formem grumos.
  • Depois de incorporar toda a farinha, reduza o fogo para o mínimo. A polenta deve cozinhar lentamente por aproximadamente 50 minutos. Durante esse período, mexa com frequência para evitar que a preparação grude no fundo da panela.
  • Aos poucos, a farinha vai absorver a água e a mistura ficará mais espessa. Após cerca de 50 minutos, a polenta estará pronta quando começar a se soltar das laterais da panela.
  • Para servir, coloque uma tábua redonda sobre a panela e vire o recipiente cuidadosamente. A polenta deve se soltar da panela e ficar sobre a tábua, pronta para ser cortada e servida.

O que servir com polenta

A polenta pode acompanhar diferentes preparações. Na culinária italiana, é comum servi-la com carnes cozidas, assados, ensopados, cogumelos salteados e queijos cremosos. Molhos também combinam com o prato, especialmente aqueles mais encorpados, que podem ser servidos sobre a polenta.

A preparação também pode ser consumida de outras formas. Depois de fria, a polenta fica mais firme e pode ser cortada em fatias e levada à grelha. Também é possível acrescentar queijo e muçarela e assá-la novamente.

As sobras podem ainda ser aproveitadas para preparar palitos de polenta fritos, croutons rústicos ou nhoque de polenta.

Depois de preparada, a polenta pode ser armazenada na geladeira por até três ou quatro dias, desde que colocada em um recipiente hermético.

Quando estiver fria e firme, ela pode ser fatiada e grelhada em uma superfície bem quente, criando uma textura crocante por fora. Outra possibilidade é levar as fatias ao forno com queijo e muçarela.

Curiosidades sobre a receita italiana

Antes da chegada do milho à Europa, preparações semelhantes à polenta já eram consumidas com diferentes ingredientes. Os antigos povos itálicos utilizavam o termo latino puls para uma espécie de mingau feito com espelta, centeio, painço, trigo-sarraceno e trigo. Em algumas regiões montanhosas, também eram utilizadas farinha de castanha e farinha de feijão.

Os antigos gregos preparavam uma receita semelhante utilizando cevada.

O milho começou a ser utilizado na Itália no início do século XVI, pouco depois de sua chegada ao Velho Continente. Inicialmente, o ingrediente era destinado principalmente à alimentação do gado. Mais tarde, passou a fazer parte da culinária e se tornou um dos principais ingredientes da alimentação camponesa, sobretudo nas regiões do norte.

A polenta ganhou tantas raízes na cultura italiana que a receita também possui uma data comemorativa: 9 de outubro é celebrado como o Dia Nacional da Polenta na Itália.

Com poucos ingredientes e um preparo que exige mais paciência do que técnica, a polenta continua sendo uma receita ligada à tradição italiana. Cremosa e quente, pode ser servida como acompanhamento ou prato principal, mantendo a simplicidade que ajudou a transformá-la em um dos preparos mais conhecidos da gastronomia do país.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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