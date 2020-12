Aprenda 5 receitas de biscoito de Natal para adoçar o fim de ano

2020 está chegando ao fim. Está em busca de sobremesas fáceis para se aventurar na cozinha e incrementar a ceia? Que tal apostar em receitas de biscoito de Natal? Podem ter diferentes formas natalinas, dependendo do cortador, incluindo bonecos e estrelas. Vale servir tanto decorados quanto da maneira que saíram do forno.

Como são as receitas de biscoito de Natal?

A opção com gengibre é a mais tradicional. Vale acrescentar canela, laranja e/ou amêndoas. Para quem gosta de chocolate, pode combinar com nozes. Massa simples com decoração em glacê é outra boa pedida. Confira cinco receitas de biscoito de Natal:

Biscoito de gengibre

Ingredientes

130g de manteiga sem sal (6 colheres de sopa)

1 ovo

135g de açúcar mascavo (1/2 xícara + 1/4)

45g de açúcar cristal ou demerara (1/4 xícara)

410g de melaço (1 xícara + 1/3)

3 colheres de sopa de rum

700g de farinha de trigo (aprox. 5 xícaras + 1/2 xícara + 1/3 de xícara)

1 e 1/2 colher de chá de sal

2 colheres de chá de gengibre em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada ralada na hora

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

Modo de Preparo

Bata a manteiga com os dois tipos de açúcares na batedeira até que tudo fique branco e fofo. Adicione o melaço e misture. Acrescente o ovo e o rum e misture. Peneire todos os secos e acrescente de uma só vez. Misture tudo com as mãos ou com o módulo raquete da batedeira, apenas até que tudo se misture. Abra a massa entre duas folhas de papel manteiga com 3 mm de espessura para cortar com cortadores de tamanho grande ou com 6 mm de espessura para cortadores bem pequenos. Leve para a geladeira por, no mínimo, 2 horas ou até 24 horas. Corte a massa com ajuda dos cortadores. Leve para o congelador por 15 minutos. Retire as rebarbas e arrume em uma forma com papel manteiga. Leve para o congelador por mais 15 minutos. Asse a 180º C por aproximadamente 15 a 20 minutos, dependendo do tamanho dos biscoitos. Tire da forma e deixe esfriar em uma grade. Decore apenas quando estiverem frios.

Fonte: Dani Noce

Biscoito de gengibre, canela e laranja

Ingredientes

200 g de farinha de trigo com fermento (ou farinha comum e uma colher de chá de fermento)

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

90g de manteiga

85g de açúcar demerara (ou açúcar cristal orgânico)

Raspas de casca de uma laranja

1 ovo batido

Modo de Preparo – receitas de biscoito de Natal

Misture a farinha, o fermento, a canela e o gengibre. Acrescente a manteiga cortada em cubos e vá incorporando-a com a ponta dos dedos. Fica com textura esfarelada. Junte o açúcar, as raspas de laranja e o ovo ligeiramente batido. Amasse bem até fazer uma massa homogênea. Coloque a massa numa vasilha coberta com filme plástico e leve à geladeira por uma hora. Em seguida estenda a massa com rolo até ficar com uns três milímetros de espessura. Corte com a sua forminha preferida. Caso não tenha forminha para cortar biscoitos, pode fazer círculos e/ou meia lua com a borda de um copo. Coloque numa assadeira untada e leve ao forno aquecido a 180º C por aproximadamente 10 minutos ou até dourarem. Biscoitos assam rápido, por isso é bom ficar de olho.

Fonte: Cozinha a Dois

Receitas de biscoito de Natal com amêndoas

Ingredientes

100g de amêndoas laminadas

200g de farinha de amêndoas

100g de farinha de trigo

10g de fermento em pó

200g de açúcar refinado

10g de canela em pó

1 ovo

20g de manteiga para untar

8g de gengibre ralado

3g de raspas de limão

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 180º C. Na batedeira, em intensidade média, bata o ovo com o açúcar para que a mistura fique branca e homogênea. Enquanto bate o ovo, em uma outra vasilha, coloque a farinha de amêndoas, a farinha de trigo, o fermento em pó e a canela. Misture-os com uma colher e reserve. Volte então à batedeira ainda ligada, acrescente as raspas de limão e de gengibre e em seguida desligue. Reserve em um copo pequeno 3 colheres (sopa) de água. Acrescente a mistura de amêndoas à batedeira e, misturando em intensidade mínima, adicione aos poucos a água para dar liga na massa. Finalmente, acrescente metade das amêndoas laminadas, apenas para misturar, e em seguida desligue a batedeira. Com a ajuda de um guardanapo de papel, unte a assadeira com a manteiga. Se for fazer todos os biscoitos de uma vez, você vai precisar de mais de uma assadeira. A massa rende aproximadamente 30 biscoitos, e eles crescem bastante. Você também pode guardar parte da massa embrulhada na geladeira para fazer depois. Usando duas colheres de chá, faça quenelles com a massa dos biscoitos, passando de uma colher para a outra, dando à massa o formato de uma amêndoa, e vá dispondo-as na assadeira, com ao menos 5 cm entre cada uma. Coloque o restante das amêndoas laminadas em cima de cada biscoito, apertando um pouco para ficarem com uma altura de aproximadamente 1cm. Leve para assar no forno preaquecido por 15 minutos, ou até começarem a dourar as amêndoas. Retire com cuidado, espere esfriar um pouco e sirva.

Fonte: Comida e Receitas

Biscoito de chocolate e nozes

Ingredientes

230g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1 xícara (chá) de açúcar

2 ovos

1/2 xícara (chá) de mel

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de chocolate em pó

1/2 colher (chá) de sal

1 3/4 colheres (sopa) de gengibre em pó

1 colher (sopa) de canela-da-china em pó

1 colher (sopa) de cravo-da-Índia

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

Modo de Preparo – receitas de biscoito de Natal

Peneire todos os ingredientes em pó na mesma vasilha. Mexa tudo até ficar uniforme. Bata na batedeira a manteiga e o açúcar; depois acrescente os ovos e o mel. Adicione aos poucos a mistura em pó na mesma vasilha. Mexa tudo com a espátula e depois sove a massa com as mãos até ela começar a desgrudar da vasilha. Estique o filme plástico na mesa para embalar a massa. Se preferir, use uma sacola plástica. Se você quiser guardar uma parte da massa, enrole-a em papel filme. Em uma superfície com farinha, abra a massa em pequenas porções de 5 mm de espessura. Corte no modelo que desejar e transfira para uma forma, deixando um espaço de 5 cm entre as bolachinhas. É importante usar papel manteiga na hora de forrar a assadeira para evitar que os biscoitos quebrem na hora da retirada. Para que fique crocante, coloque no congelador por 30 minutos antes de levar ao forno. O tempo de cozimento varia entre 10 a 12 minutos. Deixe o biscoito esfriar completamente antes de decorá-lo. Os biscoitos natalinos estão prontos para serem servidos. Se for guardá-los, prefira um pote ou um saco bem fechado para que eles se mantenham crocantes.

Fonte: Cybercook

Biscoito decorado

Ingredientes

250g farinha de trigo

100g açúcar de confeiteiro

100g de margarina

1 ovo inteiro

1 gema

essência de limão a gosto

glacê real pronto e corante para decoração

Modo de Prepapro

Você deve misturar a manteiga com a farinha. Em seguida adicione o açúcar, o ovo, a gema e a essência. Misture bem até obter uma massa bem lisa lisa. Enrole a massa em um filme plástico e leve para a geladeira por 30 minutos. Depois, abra a massa com um rolo na espessura de meio centímetro, coloque no meio de um plástico filme e cubra com outro plástico filme (assim fica mais fácil de abrir e não gruda). Corte com cortador de biscoito com desenho de sua preferência. Coloque em forma (não é necessário untar) e leve em forno preaquecido a 180° C por 10 minutos até corarem. Fique sempre de olho, por que eles assam bem rápido, cuidado para não queimar. Espere esfriar. Prepare o glacê real conforme instruções da embalagem. Coloque corante, misture bem e coloque-os em saquinhos para confeitar. Agora é só abusar da sua criatividade para decorar. Deixe secar por 2 horas para depois servir.

Fonte: Comidinhas do Chef