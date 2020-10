Ginger Beer: Tudo sobre a cerveja de gengibre e como fazer em casa

Com nome de cerveja, a verdade é que a bebida é mais parecida com o refrigerante. No entanto, ela é a cara do verão e vai conquistar o seu paladar.

Apesar de carregar nome de cerveja, a verdade é que a ginger beer (cerveja de gengibre) é uma bebida muito mais parecida com refrigerante. Ela leva o nome de cerveja de gengibre por passar por um processo de fermentação. Entretanto, não tem malte em sua composição e também não é alcoólica.

A cerveja de gengibre é uma bebida gaseificada feita com a raiz. Já é bem popular em países como Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra e Austrália. Contudo, no Brasil ela ainda é uma novidade. E ainda são poucas marcas estrangeiras e nacionais que a produzem.

A bebida original tem um sabor mais picante, intenso e menos gaseificado. Mas as versões mais populares hoje são mais leves e com um sabor mais delicado, semelhantemente a um refrigerante.

A ginger beer pode ser ingrediente em drinks alcoólicos e não alcoólicos. Também vai muito bem quando pura, com gelo e rodelas de limão.

Origens da Ginger Beer

Com origem britânica, a ginger beer começou a ser produzida em 1700 e exportada para todo o mundo. As British Excise Regulations de 1855 exigia que a bebida contivesse no máximo 2% em álcool, e na maioria das vezes o valor era bastante inferior. Então, se tornou muito popular até mesmo entre as crianças.

No início do século XX, era produzida comercialmente em praticamente todo o Reino Unido. Esta bebida era muitas vezes vendida em vendedores ambulantes pelas ruas das cidades.

Em 1935 existiam mais de 3000 produtores de cerveja de gengibre no Reino Unido. Porém, atualmente apenas uma empresa produz a versão tradicional, feita de gengibre e com fermentação natural. A maioria das outras fabricantes cria versões aromatizadas e carbonada com dióxido de carbono sob pressão.

Soldados britânicos levaram a receita a países africanos, que incorporaram a bebida em sua cultura. Inclusive, a própria Coca Cola produz uma marca local de ginger beer no no Quênia e na Tanzânia. Ela tem o nome de “Stoney Tangawizi”, leva esse nome pois “Tangawizi” é a tradução suaíli para “gengibre”.

Jeitinho Brasileiro

Já no Brasil, uma versão da cerveja de gengibre é muito popular principalmente no sul do país. É a Gengibirra. Aliás, ela é tombada como patrimônio cultural imaterial da cidade paranaense de Palmeira.

A gengibirra surgiu há mais de 80 anos por uma família de imigrantes italianos, e até hoje é produzida praticamente com a mesma receita. O nome é uma junção de gengibre e birra (cerveja em italiano).

Outra adaptação feita pelos brasileiros envolvendo a cerveja de gengibre é a forma como é feito o Moscow Mule. A receita desse drink delicioso leva a ginger beer em sua composição. No entanto, a dela no mercado nacional fez com que bartenders dessem uma “brasileirada” no Moscow Mule.

Como não havia tanta oferta de ginger beer, os bartenders fizeram uma espuminha de gengibre, mas a receita original não tem esse elemento. O Moscow Mule vem sem espuma, mas no Brasil você pode encontrá-lo com a espuminha de gengibre.

Receita de ginger beer caseira

Se você ficou curioso sobre o sabor da cerveja de gengibre, saiba que apesar de a bebida não ser tão comum em bares brasileiros, é fácil comprá-la pela internet. Atualmente, a garrafa de 200ml custa em média R$9,00.

Mas se você quiser, também pode se arriscar a fazê-la em casa!

Ingredientes

1 xícara de açúcar

1/4 colher de fermento fresco biológico

2 colheres de sopa de gengibre ralado

Suco de 1 limão

2,5 litros de água

Modo de preparo

Antes de tudo, lembre que é preciso fazer a sua cerveja de gengibre em uma garrafa pet. Isso porque os micro-organismos produzirão gás e o material pode ser capaz de se expandir. Então, coloque o açúcar, o gengibre e o limão com meio litro de água para ferver. Assim que os ingredientes formarem um xarope, coe e reserve até esfriar. Logo após, usando um funil, coloque essa mistura e complete a garrafa de água até que chegue a cinco centímetros (ou mais) da boca. Feche a garrafa e agite a mistura. Deixe fermentar por um ou dois dias em local sombreado e fresco. Quando estiver com bastante gás, guarde na geladeira. Preste bastante atenção na pressão da garrafa, pois ela pode explodir, já que o fermento gera gás na bebida. Então, libere diariamente um pouco da pressão da garrafa. Peneire na hora de servir.

Drinks com cerveja de gengibre

Assim que você tiver a sua ginger beer, que tal fazer alguns drinks com ela? Eles são tradicionalmente servidos na mule mug, uma caneca de cobre que ajuda a manter a bebida gelada por mais tempo.

A seguir, duas ideias deliciosas e refrescantes para a estação quente que está chegando com tudo!

Gin Gin Mule

Ingredientes

10 folhas de hortelã

50ml de Gin Seco

25ml xarope de açúcar

15mL de suco de limão

100mL de Ginger Beer

Cubos de Gelo

Modo de Preparo

Primeiramente, masse a hortelã e misture-a com o gin, o suco de limão e o xarope de açúcar. Depois, bata vigorosamente numa coqueteleira. Logo após, coe com uma peneira e coloque até a metade de um copo com bastante gelo. Então, complete com a Ginger Beer. Você pode decorar com uma fatia de limão e algumas folhas inteiras de hortelã para dar um charme a mais no drink.

Mango Mule

Ingredientes

45 ml Vodka

15 ml Suco de Limão

Cerveja de gengibre

30ml de suco de Manga

Cubos de gelo

Modo de Preparo