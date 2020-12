5 receitas de pavê para uma ceia de Natal perfeita

“É pavê ou pacumê?”. Quem nunca ouviu essa piada nas festas de fim de ano? Para incrementar a ceia de Natal, selecionamos cinco receitas de pavê. O doce brasileiro traz camadas de creme e biscoitos. Uma dica é prepará-lo em copinhos, o que facilita na hora de servir aos convidados.

Como são as receitas de pavê?

Ficou com vontade de saborear a iguaria? Ela pode ser tanto tradicional quanto incrementada com outros sabores, como chocolate, café, limão, abacaxi e amêndoas. Confira:

Pavê tradicional

Ingredientes

Cobertura

3 claras

meia xícara (chá) de açúcar

1 lata de creme de Leite

Creme

3 gemas

1 leite condensado (lata ou caixinha)

1 medida (da lata) de leite

1/2 colher (sopa) de amido de milho

Para Embeber os Biscoitos

4 colheres (sopa) de vermute ou licor de cacau

1 pacote de biscoito tipo champagne

Para decorar

50 g de chocolate meio Amargo em raspas

açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de Preparo

Cobertura

Em uma panela, misture as claras e o açúcar, e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer para não cozinhar. Transfira para uma batedeira e bata até dobrar de volume. Acrescente delicadamente o creme de leite. Reserve.

Creme

Em uma panela, leve ao fogo baixo as gemas, o leite condensado, o leite e o amido de milho, mexendo até engrossar. Deixe esfriar e reserve.

Para Embeber os Biscoitos

Em uma panela, misture o vermute com 1 xícara (chá) de água e leve ao fogo até ferver. Umedeça metade dos biscoitos nessa mistura e disponha-os em um recipiente redondo ou retangular (30 x 19 cm). Sobre os biscoitos, espalhe o creme de gemas; outra camada de biscoitos umedecidos e por último a cobertura.

Para decorar

Decore com raspas de chocolate e açúcar de confeiteiro. Leve à geladeira por cerca de quatro horas.

Fonte: Nestlé

Pavê de limão

Ingredientes

1 e 1/2 lata de creme de leite

1 lata de leite condensado

1/2 xícara de suco de limão

1 pacote de biscoito de maisena

1 copo de leite

Modo de Preparo

Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter uma consistência cremosa. Molhe os biscoitos rapidamente no leite de vaca e forre em um recipiente de vidro até preencher todo o fundo. Despeje o creme sobre os biscoitos e forre mais uma camada de biscoitos. Repita o processo até preencher todo o recipiente. Leve à geladeira por 5 horas.

Fonte: Tudo Gostoso

Receitas de pavê: chocolate e café

Ingredientes

2 latas de leite condensado

5 colheres (sopa) de cacau em pó

5 colheres (sopa) de café coado bem forte

200 g de creme de leite

180 biscoitos champanhe

100 ml de leite

Modo de Preparo

Leve o leite condensado com o cacau e o café ao fogo baixo, mexendo sempre, até encorpar (ponto de doce de colher). Acrescente o creme de leite, misture e cozinhe por mais 2 a 3 minutos, sem parar de mexer. Transfira para uma tigela e deixe esfriar coberto com filme plástico aderido ao creme para não criar película. Umedeça os biscoitos no leite e quebre-os em pedaços. Em 10 copos com capacidade para 120 ml, intercale camadas de creme de chocolate e biscoito umedecido. Decore a gosto e sirva gelado.

Fonte: Ana Maria Braga

Pavê de abacaxi

Ingredientes

1 caixa de biscoito champagne

1 lata de leite condensado

1 medida da lata de leite

3 ovos

100g de coco ralado

1 lata de abacaxi em calda

1 lata de creme de leite (sem soro) bem gelado

Modo de Preparo

Em uma panela, misture o leite condensado, o leite, as gemas e metade do pacote de coco ralado. Leve ao fogo, mexendo sempre até engrossar. Reserve. Pique o abacaxi e deixe-o escorrendo em uma peneira até eliminar o excesso de calda. Reserve a calda que sobrar. Forre o fundo de uma travessa com abacaxi picado e cubra com metade do creme. Faça uma camada de biscoitos umedecidos na calda de abacaxi e cubra com o restante do creme. Bata as claras em ponto de neve firme, adicione o açúcar e bata mais um pouco. Misture o creme de leite delicadamente e cubra o pavê. Decore a gosto e leve para gelar até a hora de servir.

Fonte: Receita Toda Hora

Receitas de pavê: amêndoa

Ingredientes

3 xícaras (chá) de leite

1/2 xícara (chá) de amido de milho sabor baunilha

1 xícara (chá) de açúcar

1 caixa de biscoito champanhe

1/2 xícara (chá) de leite de coco

1 xícara (chá) de amêndoas em lascas torradas

Modo de Preparo

Leve ao fogo o leite com a cremogema e o açúcar. Misture bem e mexa sempre até engrossar. Deixe esse creme esfriar. Em um refratário, alterne camadas do creme, biscoitos levemente passados no leite de coco e amêndoas. Termine com o creme. Polvilhe mais amêndoas. Leve à geladeira até firmar e sirva gelado.

Fonte: Revista Claudia