Torresmo de panceta com goiabada: Ana Maria Braga ensina receita

A apresentadora Ana Maria Braga apresentou no “Mais Você” de hoje (8/1) a receita de “torresmo de panceta com goiabada”, uma boa pedida para quem gosta de carne de porco. É assinada pelo chef Jefferson Rueda e faz parte das reprises do quadro SuperChef Famosos.

Torresmo de panceta com goiabada – receita completa

Ingredientes do torresmo

500 g de panceta de porco

1 litro de água

80 g de sal

20 g de açúcar demerara

2 litros de banha de porco

Ingredientes do molho de goiabada

100 g goiabada cremosa

30 g de purê de pimenta fermentada

Ingredientes do picles de cebola

20 ml de água

20 ml de vinagre de arroz

5 g de açúcar demerara

2 g de sal

50 g de cebola roxa picada

Ingredientes da montagem

12 cubos de panceta

Molho de goiabada

Picles de cebola

Cerefólio

Flores da estação

Flor de sal

Como fazer torresmo de pancetta com goiabada

Torresmo

Em uma tigela, misture a água, o sal e o açúcar até dissolver. Coloque a panceta e deixe por três horas para pegar o tempero. Depois do período indicado, retire-a e seque-a com papel toalha. Numa panela com banha de porco, coloque a panceta e cozinhe em fogo baixo (85ºC) por 6 horas. Retire a panceta da banha de porco, coloque-a em uma assadeira, cubra com plástico filme e leve à geladeira por 12 horas. Quando retirar da geladeira, corte a panceta em cubos grandes e frite em uma panela alta com banha de porco a 200ºC até ficarem douradas e crocantes, por 8 minutos. Se começar a espirrar, pode tampar a panela.

Molho de goiabada

Misture a goiabada cremosa e o purê de pimenta em uma tigela. Coloque em uma bisnaga e reserve.

Picles de cebola

Em uma panela, coloque a água, o vinagre e leve ao fogo médio até começar a ferver. Adicione o sal, o açúcar e apague o fogo. Mexa até dissolver o açúcar. Junte a cebola roxa e reserve.

Montagem

Em um prato, coloque os cubos de panceta fritas e a goiabada por cima deles. Disponha picles de cebola roxa ao lado e decore com o cerefólio, flores e salpique flor de sal.