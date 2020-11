Inferno Astral: descubra o que é e como ele influencia seu signo

O termo inferno astral serve para determinar um período de baixa de energia que todos os signos passam uma vez ao ano. Acontece, geralmente, quando faltam 30 dias exatos para completarmos aniversário – e é onde as coisas, normalmente, saem de “controle”.

Afinal, o que pode acontecer?

Na visão astrológica, é quando o Sol está iluminando o signo anterior ao nosso – ou seja, quando eles estão “brilhando”, o signo posterior está se preparando ainda para isso acontecer. A analogia perfeita seria: inferno astral é aquele momento da madrugada que fica mais escuro antes de raiar o dia.

Quando estamos no nesse período normalmente as coisas podem demorar mais a acontecerem ou, simplesmente, somos tomados de uma raiva, um estresse ou nervoso sem motivo aparente. Nossa saúde também pode sofrer alguns abalos – e todo o cuidado é pouco durante esse período.

Como diminuir os efeitos?

É possível minimizar os efeitos do inferno astral colocando mais o pé no freio do decorrer da rotina, fazendo coisas no dia a dia que priorizem sua saúde física e mental, além de lembrar que é uma fase e tem uma data para acabar. É importante ressaltar também que trata-se de um período de acolhimento, de reflexão de tudo que vivemos e, principalmente, do que queremos para o novo ciclo.

Não é recomendado colocar a culpa de tudo que acontece nessa época: temos nossa parcela (grande) de responsabilidade nas situações dentro da nossa vida.

Qual signo é inferno astral do outro?

Áries é o inferno astral de Touro

Touro é o de Gêmeos

Gêmeos é o de Câncer

Câncer é o inferno astral de Leão

Leão é o de Virgem

Virgem é o de Libra

Libra é o inferno astral de Escorpião

Escorpião é o de Sagitário

Sagitário é o de Capricórnio

Capricórnio é o de Aquário

Aquário é o de Peixes

Peixes é o de Áries