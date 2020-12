Conheça os óleos essenciais para cada signo

Cada signo do Zodíaco tem suas características. Algumas positivas, outras nem tanto. Pensando no desequilíbrio energético – que pode acentuar aquilo que não é tão bom – a aromaterapia pode dar uma ajuda para equilibrar as energias, harmonizando corpo e mente. A técnica, que é bastante usada como terapia complementar no tratamento de doenças, para aliviar sintomas da ansiedade e dores de cabeça, por exemplo, e para promover sensação de bem-estar emocional, nos ajuda a entender quais são os óleos essenciais para cada signo, de acordo com as suas particularidades.

Os óleos essenciais indicados para cada signo

As particularidades de cada signo do Zodíaco podem influenciar diversos segmentos da vida – positiva ou negativamente – especialmente quando as energias estão desequilibradas. Isso porque alguns traços de personalidade podem se acentuar ou então praticamente desaparecer, gerando desarmonia. A aromaterapeuta Lígia Tiene Grotta preparou uma lista com os óleos essenciais (OEs) indicados para cada signo levando em conta as características que podem influenciar negativamente os acontecimentos do dia a dia. Confira:

Áries – Na lista de óleos essenciais para cada signo, os mais indicados para os arianos são aqueles que acalmam os nervos e os que promovem clareza mental. Isso porque eles são muito ativos e podem acabar se tornando autoritários, ansiosos e agitados em excesso. OEs indicados: Lavanda e Alecrim.

Touro – A falta de estabilidade tão prezada pelo taurino pode acabar desencadeando uma doença. Além de gostar de se sentir seguro, o taurino tende a ser teimoso e preguiçoso. Dessa forma, os melhores óleos essenciais para ele são os que reforçam a imunidade e os revigorantes. OEs indicados: Tea-Tree e Capim-Limão.

Gêmeos – Entre os óleos essenciais para cada signo, a dica para Gêmeos são os que relaxam e os que estimulam a concentração. Isso porque os geminianos são pessoas comunicativas e expansivas e isso pode, em alguns casos, passar do limite, gerando ansiedade e falta de foco. OEs indicados: Manjericão e Limão.

Câncer – As características que em desequilíbrio podem influenciar negativamente a vida dos cancerianos são as que os tornam muito apegados ao passado, carentes e até emocionalmente dependentes. Por isso, os óleos mais recomendados são os que atuam no desapego e na autoestima. OEs indicados: Cipreste e Ylang Ylang.

Leão – Já o leonino tem excesso de autoestima e, com isso, pode se tornar autoritário e às vezes até intolerante. Por isso, na lista de óleos essenciais para cada signo, os mais indicados para Leão são os que melhoram a tolerância e que equilibram a personalidade forte. OEs indicados: Anis Estrelado e Patchouli.

Virgem – Os virginianos tendem a ser excessivamente autocríticos e críticos com os outros. Isso porque seu nível de exigência é muito grande, beirando o perfeccionismo. Assim, quem tem o sol em Virgem deve usar os óleos que atuam sobre a tolerância e a autoestima para harmonizar essas características. OEs indicados: Anis Estrelado e Bergamota.

Libra – Os librianos são diplomáticos e tentam evitar conflitos a todo custo. Isso pode gerar ansiedade graças à dificuldade de decisões. Por isso, na lista dos óleos essenciais para cada signo, os melhores para Libra são os que atuam sobre a indecisão e também sobre a ansiedade e a tensão. OEs indicados: Alecrim e Erva-Cidreira (Melissa).

Escorpião – Os óleos essenciais mais recomendados para quem tem o sol em Escorpião são aqueles que promovem aceitação e geram uma atmosfera de generosidade com o outro. Isso porque os escorpianos podem ser desconfiados e vingativos quando estão com as energias desequilibradas. OEs indicados: Rosa e Pinho.

Sagitário – Sagitarianos tendem a ser fantasiosos e, às vezes, irresponsáveis. Além disso, podem ficar impacientes quando se sentem presos, já que prezam tanto pela liberdade. Dos óleos essenciais indicados para cada signo, a sugestão são os que relaxam e os que colocam o “pé no chão”. OEs indicados: Cedro e Vetiver.

Capricórnio – Já quem tem o sol em Capricórnio costuma ser “pé no chão” demais, o que pode gerar distanciamento emocional (frieza). Ele também tende a ser pessimista e, por isso, os óleos essenciais recomendados são os que atuam sobre o excesso de racionalidade e sobre o humor. OEs indicados: Limão e Laranja.

Aquário – Ansiedade e insônia podem fazer parte da vida dos aquarianos e isso pode causar alterações bruscas de humor. Sendo assim, entre os óleos essenciais para cada signo, os recomendados para Aquário são os que estabilizam as emoções e os que promovem relaxamento. OEs indicados: Olíbano e Camomila.

Peixes – Os piscianos têm fama de viverem no mundo da lua. Isso porque a falta de foco e muitas dúvidas pairam sobre eles o tempo todo, causando essa impressão. Por isso, os melhores óleos essenciais para Peixes são aqueles que promovem foco, concentração e racionalidade. OEs indicados: Eucalipto e Vetiver.