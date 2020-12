O melhor passatempo para cada signo do zodíaco

À medida que entramos no fim de ano em um período socialmente distanciado, então é hora de se acalmar e ficar confortável – e descobrir como se manter ocupado em casa. Embora seja perfeitamente normal usar esse tempo para fazer uma maratona de seus programas favoritos ou recuperar o atraso na leitura, também é um ótimo momento para começar um novo hobby. E o passatempo para cada signo?

Adquirir um hobby é bom para nossa saúde mental porque traz novidades tão necessárias à nossa rotina diária, que pode se tornar, bem, um pouco rotineira. Adquirir um novo conjunto de habilidades também traz uma sensação de realização, o que é ótimo para a autoconfiança. “Um hobby estimula nosso cérebro de novas maneiras”, diz a psicóloga somática biarcal Holly Richmond . O distanciamento social e a responsabilidade durante a pandemia fizeram o mundo parecer menor para muitos de nós. Trabalhamos em casa, nos socializamos usando nossos telefones e viajar está praticamente fora de questão. O isolamento pode levar à depressão , e nunca foi tão importante encontrar maneiras criativas de estimular o cérebro, o que pode melhorar nosso humor em mais de uma maneira.

Signo de Áries: karaokê | passatempo para cada signo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Só porque você não pode fazer karaokê em uma sala cheia de seus amigos agora, não significa que você nunca mais vai voltar. Como primeiro signo do zodíaco, você adora ser o centro das atenções, Áries . O palco é onde você brilha e é sempre a estrela. Por ser governado pelo guerreiro planeta Marte, você também tem uma veia competitiva. Você acha que seus amigos estão aperfeiçoando suas habilidades no karaokê agora? Provavelmente não. Com este deslumbrante Microfone Sing-Along Bling, você pode cantar suas baladas favoritas ou liberar as melhores músicas pop. Sim, você estará pronto para impressionar seus amigos no futuro, mas também obterá os benefícios terapêuticos de bater com força. Para praticar ainda mais karaokê, inscreva-se no canal Sing King no YouTube para ver os clássicos e os sucessos mais recentes.

Signo de Touro: que tal fazer doces?

Claro, algumas pessoas cozinham e outras assam, mas quantas pessoas você conhece que são mestres em fazer doces? Você é governado por Vênus, Touro , que por acaso é a deusa do amor, da abundância e da beleza. Este planeta ama todas as coisas deliciosas e bonitas, e o que é mais saboroso e bonito do que doces caseiros? Aprenda a fazer caramelo, gomas, pirulitos e muito mais com este livro Candy Making for Beginners. Em seguida, use-os como presentes para impressionar e encantar seus amigos e familiares. Fazer doces requer precisão e atenção aos detalhes, então esse hobby também se torna um ato de atenção plena. E sim, você pode comer quantos doces quiser também.

Brownie super fácil: 8 receitas práticas do bolo típico americano

Signo de Gêmeos: dança

Gêmeos , você é a alma da festa, e mesmo uma pandemia não pode impedir isso. Provavelmente, seus movimentos de dança já são espetaculares, mas nada melhor do que suar a camisa e praticar exercícios aeróbicos do que aulas de dança virtuais? Com o Steezy, um estúdio de dança online, você pode aprender o básico para iniciantes, como mover-se no ritmo, bem como estilos específicos como hip hop, dancehall e breakdance, e até danças TikTok virais perfeitas. Quando for seguro sair para dançar novamente, você impressionará seus amigos com seus movimentos e poderá começar agora, compartilhando seu novo conjunto de habilidades nas redes sociais.

Coreografia TikTok: veja as melhores dancinhas para aprender em casa

Câncer: ponto cruz

O ponto cruz permite que você preste atenção aos detalhes e fique centrado no momento, Câncer . É um hobby que atua como uma terapia por meio da atenção plena, mas também permite que você crie uma arte reconfortante para seus amigos, família e para si mesmo, é claro. Se você deseja fazer sua paixão um ponto de cruz sujo ou um retrato de seu animal de estimação para você mesmo, aprenda suas habilidades básicas com este kit inicial de ponto de cruz e deixe sua imaginação correr solta. Afinal, você é governado pela lua criativa.

Signo de Leão: maquiagem | passatempo para cada signo

Você é governado pelo sol, Leo . Isso significa que você nasceu para se aquecer na atenção. Quando todos nós começamos a viver usando o distanciamento social, os amantes da maquiagem sofreram. Como você pode mostrar suas maçãs do rosto perfeitamente definidas se não pode estar por aí? Bem, graças às redes sociais, todos ainda podem ver seus looks estelares, Leo. Quer você já goste de maquiagem ou queira tirar um tempo para finalmente aprender a definir as sobrancelhas, este livro icônico do falecido maquiador Kevin Aucoin vai te ensinar tudo o que você precisa saber (para que você possa sempre ser o centro das atenções )

Aprenda tudo sobre maquiagem para pele madura

Signo de Virgem: velas caseiras

Como um signo de terra, você é capaz de ver a magia em objetos do cotidiano, Virgem . Sua carta no tarô é o eremita, que reflete sua capacidade de se adaptar aos tempos. Você entende que não há problema em se voltar para dentro e que às vezes precisamos nos afastar da sociedade para criar outra ainda maior. Acender velas para lançar feitiços ou simplesmente criar um ambiente pacífico é astuto como é, mas imagine fazer a sua própria. Fazer velas é uma habilidade antiga que trouxe luz literal às trevas por muito tempo. Com este kit de fabricação de velas com infusão de cristal da The Ritual Store on Etsy, destinado a manifestar tranquilidade e vibrações de amor, você pode criar uma vela calmante e aprender a fazê-lo quantas vezes desejar.

Signo de Libra: costura | passatempo para cada signo

Você parece bem, Libra . Você sempre parece bem. Afinal, seu planeta regente é Vênus, que por acaso é a deusa da beleza. Muitos de nós olhamos com tristeza para nossas roupas favoritas desde o início da pandemia, relembrando os dias em que podíamos ir dançar e flertar com essas roupas. Mas devemos encontrar otimismo e nos adaptar aos tempos. Aprender a costurar vai te ensinar como fazer muitas roupas novas, exatamente como você quer, por muito menos do que comprar novos itens online. Você também pode usar suas habilidades de costura para fazer máscaras para distribuir ou cobertores durante o inverno. Costurar é uma habilidade que nunca sai de moda.

Signo de Escorpião: tocar teclado

Você é um signo intenso, Escorpião (você já ouviu isso antes) e depois do ano 2020 nos deu, você tem muitos sentimentos. Às vezes, você nem sempre sabe como se expressar e, como resultado, pode desligar ou liberar seu ferrão sobre as pessoas ao seu redor. Compre um teclado e libere todas essas emoções batendo forte nas teclas. Mesmo se você for um iniciante total, existem ótimos vídeos de instrução por aí ( como os do HD Piano) que o ajudam a aprender uma nova música, seja um hit pop ou algo da sua infância. Uma das maneiras como a musicoterapia funciona é encontrar maneiras criativas e novas de as pessoas expressarem seus sentimentos, e você, o escorpiano taciturno, poderia usar exatamente isso. Além disso, quando você puder sair com as pessoas novamente, pense em como irá impressioná-las com todas as músicas que pode tocar.

Capricórnio: fazer pão | passatempo para cada signo

Oh, querido Capricórnio . Há tantos trocadilhos sobre sugerir que você aprenda a fazer pão que nem sei por onde começar. Como você provavelmente já ouviu falar, você é um sinal que gosta de dinheiro. No entanto, acredite em mim quando digo que isso não é um insulto ou julgamento de seu caráter político. Você trabalha duro. Você também se diverte muito, por isso a carta de tarô que corresponde a você é o diabo. Mas você entende a importância do trabalho árduo, não apenas para exibição, mas porque vale a pena. Todos teriam sorte de ter um capricorniano ao seu lado durante uma pandemia . Você vai adorar a satisfação de fazer pão. Há algo sagrado no ritual de assar pão, ao qual as pessoas sobrevivem há tanto tempo. E com a máquina de fazer pão de hoje, como a máquina de fazer pão automática compacta Cuisinart , permite que a tecnologia faça a maior parte do trabalho. Basta trazer esse pão para casa e saboreá-lo como torrada com geleia, ou para fazer um sanduíche, ou para embrulhar em papel e um laço e dar de presente para amigos ou moradores de rua.

5 receitas de pão caseiro (fácil e muito saboroso)

Signo de Aquário: fazendo arte digital

Você é um signo altamente intelectual, Aquário , e o ritmo lento do distanciamento social pode ser um desafio para sua mente agitada. Você se beneficiará em adquirir um hobby que produza algo útil. Muitas vezes você é chamado de humanitário do zodíaco, ou revolucionário, mas independentemente de suas inclinações políticas, tudo isso significa que você está em contato com o momento presente e ciente do que está por vir. Outros signos, como Câncer, são nostálgicos, mas seus olhos estão voltados para a frente. Experimente um curso online de arte digital ou outro meio criativo movido a tecnologia. Escolas online, como Udemy, oferece cursos acessíveis sobre tudo, desde arte digital até desenvolvimento para a web. Em apenas algumas semanas ou meses, você não apenas será capaz de produzir algo legal e inventivo, mas também um conjunto de habilidades que será útil no mercado de trabalho digital. Nesta economia, precisamos de todo o trabalho de casa, habilidades que pudermos obter, e você é um sinal de visão para entender isso.

22 cursos EAD gratuitos para começar a fazer agora mesmo

Peixes: lendo o tarô

Você é o último signo do zodíaco, Peixes , e isso significa que carrega a sabedoria de todos os signos à sua frente. Como um signo de água, você está profundamente em contato com suas emoções, mesmo que possa ser um pouco escapista de vez em quando. Se você ainda não experimentou o tarô, ou gostaria de aprimorar seus conhecimentos, este tempo extra em casa é perfeito para mergulhar na arte. As 78 cartas podem parecer intimidantes, talvez até assustadoras. A maioria dos baralhos, como este baralho Ride Waite, que é o OG das cartas de tarô, vem com livros de instruções para guiá-lo. Se você quiser um mergulho mais profundo no que cada carta representa, o livro 78 Graus de Sabedoria contém todo o conhecimento de que você precisa. Se você tem medo de tirar uma carta “ruim” enquanto aprende, lembre-se de que você não precisa usar o tarô para prever o futuro. Na verdade, a adivinhação não é a intenção original das cartas de tarô . Pense neles mais como uma ferramenta de meditação. Cada carta representa uma experiência ou arquétipo humano que todos iremos experimentar em vários pontos de nossas vidas. Trabalhar com os cartões simplesmente ajuda você a ver preocupações ou situações com uma nova visão e perspectiva. Antes que você perceba, virtualmente ou com segurança IRL, você estará fazendo leituras para todos os seus amigos.

Tarot: conheça a história e entenda como as cartas podem orientar sua vida