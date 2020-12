Coração de gelo: conheça os signos mais frios do Zodíaco

Algumas pessoas são mais carinhosas, calorosas e sentimentais. Outras, nem tanto. O distanciamento emocional é uma das características mais gritantes daqueles que são considerados verdadeiros “corações de gelo”. Essas pessoas podem simplesmente parecer não se importar com o que acontece à sua volta ou com o outro. Isso porque são, no geral, muito racionais e práticas. É possível que você conheça uma pessoa assim e, ainda, é possível que ela esteja na lista dos signos mais frios do Zodíaco.

Quais são os signos mais frios do Zodíaco?

A astrologia explica que o dia, o local e o horário de nascimento influenciam diretamente na personalidade de cada um. Sendo assim, existem pessoas mais carinhosas e profundas e outras que são mais desapegadas, práticas e racionais. As do segundo grupo são consideradas frias porque, normalmente, não costumam demonstrar seus sentimentos e, por isso, parecem não se importar com os sentimentos do outro. Sendo assim, é possível considerar que existem alguns signos mais frios que outros. Confira quais são eles.

Aquário não gosta de romantismo

Encabeçando a lista dos signos mais frios do Zodíaco temos os aquarianos. Independentes, eles têm fama de ser extremamente frios e calculistas. Isso porque Aquário preza pela própria liberdade acima de qualquer coisa e, assim, pode acabar se distanciando emocionalmente das coisas e das pessoas que são capazes atrapalhar esse processo. Sua visão cética e racional de tudo que o cerca faz com que ele analise as coisas de uma forma fria. Aquarianos não lidam bem com sentimentos e emoções e, por isso, prefere manter distância quando o assunto é esse. Assim como ele quer ter seu espaço respeitado, vai respeitar o espaço do outro. Por isso, não espere ataques de ciúme de um aquariano e não faça muitas cobranças se quiser se relacionar com um. Além disso, esqueça o romantismo – Aquário simplesmente não gosta desse tipo de manifestação e se estiver se sentindo pressionado, as coisas tendem a desandar.

Capricórnio é um dos signos mais frios

Quem tem o sol em Capricórnio trabalha duro para realizar as metas e sonhos que planeja minuciosamente. Não tente parar um capricorniano quando ele está buscando aquilo que quer para si mesmo porque isso não vai funcionar e provavelmente ele vai se afastar emocionalmente de você. Capricórnio (quase) sempre deixa as emoções e os assuntos ligados ao coração em segundo (ou até em terceiro) plano. Além disso, não espere que ele demonstre claramente seus sentimentos. No fundo, os capricornianos ficam inseguros quando pensam em se envolver com alguém e por isso talvez ter de deixar de lado aquilo que almejam e planejam com tanta dedicação e, por isso, acabam passando por frios. Esse é, certamente, um dos signos mais frios do Zodíaco e sabe disso, porque todo capricorniano já ouviu que tem um coração de gelo.

Virgem é perfeccionista e impaciente com o outro

O virginiano tem um grau de exigência, normalmente, fora do comum. Gosta de fazer as coisas do seu jeito e, muitas vezes, não tem paciência para lidar com as diferenças e nem com aquelas pessoas que não estão buscando o mesmo grau de excelência que ele. Nesse sentido, é muito natural que Virgem seja um dos signos mais frios do Zodíaco – sua mania de perfeição e sua praticidade transmitem essa impressão. Se você estiver fazendo algo que não seja do agrado de um virginiano, provavelmente ele vai querer fazer sozinho e vai acabar se distanciando de você. Além disso, Virgem não gosta de demonstrar carinho e afeto, já que os sentimentos não são o seu ponto forte. Virginianos têm dificuldade de lidar com os assuntos do coração e, por isso, podem parecer “corações de gelo”. Às vezes, acabam sendo duros demais e falam sem rodeios aquilo que está incomodando.

Gêmeos é um dos signos mais inconstantes e frios

Ainda que no finalzinho, os geminianos também entram na lista dos signos mais frios do Zodíaco. Mas isso não acontece porque são emocionalmente distantes o tempo todo e sim porque mudam de ideia rapidamente e podem passar a agir com frieza de repente e sem dar nenhum tipo de explicação. Distante e autossuficiente, Gêmeos até sabe demonstrar sentimentos, mas só o faz se estiver realmente sentindo aquilo naquele momento. Além disso, não espere das pessoas nascidas sob esse signo relações muito profundas. Elas podem simplesmente se cansar de você e sumir por um tempo (mesmo que depois reapareçam morrendo de saudades) e isso pode causar a impressão de que não se importam. Para quem gosta de relacionamentos seguros e estáveis, a dica é evitar o geminiano. Beijos, abraços e demonstrações de carinho – principalmente em público – só são confortáveis se ele estiver no momento “paixão”. Caso contrário, é melhor ficar longe.