Saiba quais são os signos mais indecisos do Zodíaco

Seja porque não sabem muito bem o que querem comer ou porque simplesmente não querem magoar o outro, algumas pessoas são extremamente indecisas e, para elas, escolher um restaurante ou um prato entre duas ou mais opções pode ser um verdadeiro martírio. Nesse caso, o fato é que a escolha vai acabar sendo feita por quem está ao lado.

A astrologia explica que a indecisão é característica natural de pessoas que têm o sol em algumas posições específicas. Por isso, criamos a lista dos signos mais indecisos do Zodíaco. Saiba quais são e prepare-se para decidir por eles.

Quais são os signos mais indecisos do Zodíaco?

É fato que tem gente que tem muita dificuldade de optar por uma coisa ou outra – até mesmo nas situações simples do dia a dia – quando se encontra entre duas ou mais opções de escolha. Seja na hora de se posicionar sobre uma questão séria ou simplesmente na hora de escolher o restaurante onde vai almoçar no intervalo do trabalho, para essas pessoas, tomar uma decisão pode ser um verdadeiro martírio, uma tortura. Algumas preferem ficar em cima do muro para não causar mal estar com quem quer que seja. Já outras, simplesmente não sabem mesmo o que querem e podem acabar perdendo boas oportunidades graças à sua incapacidade de decidir entre as opções disponíveis.

Independentemente da motivação, segundo a astrologia, alguns signos são mais indecisos que outros. Se você conhece alguém que não sabe como lidar bem com as escolhas e tem dificuldade de sair de cima do muro, provavelmente ele está nesta lista. Vale lembrar que, nesse caso, é provável que você tenha que decidir onde vão passar as férias ou se vão beber suco de uva ou de laranja. Sendo assim, confira a lista dos signos mais indecisos do Zodíaco e prepare-se para tomar a decisão por eles.

Libra: o rei da indecisão

Encabeçando a lista, temos os librianos, os mais indecisos do Zodíaco. Equilíbrio é a palavra-chave de quem tem o sol em Libra e, por isso, as coisas tendem a ficar complicadas quando ele precisa escolher entre uma coisa ou outra. Diplomático, não quer causar mal estar com ninguém e, muitas vezes, se sente incapaz de tomar uma decisão ou se posicionar. Os librianos ficam em cima do muro até nas escolhas simples do dia a dia, já que preferem manter uma posição neutra em relação a tudo.

Gêmeos: um dos signos mais indecisos e mutáveis

Já os geminianos simplesmente não conseguem escolher entre uma coisa e outra porque ficam analisando os prós e contras de cada lado. Para eles, todas as opções podem ser boas, o que torna a escolha tão demorada a ponto de, muitas vezes, perderem ótimas oportunidades. E para justificar ainda mais a presença de Gêmeos na lista dos signos mais indecisos, quando ele consegue finalmente tomar uma decisão, pode se arrepender em questão de segundos porque aquilo que o atraiu se torna sem graça de repente. Simples assim.

Peixes: detesta a imagem de egoísta

Os piscianos são levados pela corrente o tempo todo. Isso porque eles não têm clareza sobre o que realmente querem. E tem mais: eles detestam a imagem de egoísta e, por isso, às vezes acabam sacrificando seu próprio bem-estar só para agradar os outros. Além de serem muito sensíveis, os nativos desse signo também são escapistas. Em outras palavras, podem acabar se esquivando de uma situação simplesmente porque não conseguem resolver os problemas. O pisciano é tão indeciso que pode passar muito tempo sem decidir absolutamente nada.

Sagitário: um dos signos mais aventureiros e indecisos

Quem tem o sol em Sagitário costuma gostar bastante de novidade e de aventura. Por isso, não se assuste se ele mudar de ideia porque surgiu uma nova oportunidade que ele não quer perder. A vida do sagitariano não é baseada em coisas concretas. Ao contrário, ele gosta de experimentar tudo que é diferente e se divertir, mesmo que isso faça com que ele esteja na lista dos signos mais indecisos. Aliás, para ele, tomar uma decisão pode parecer limitante demais. Seu espírito aventureiro prefere “ver no que vai dar”.