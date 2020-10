Mercúrio retrógrado: saiba como o movimento vai impactar seu signo

Se você não conhece nada sobre Astrologia, pelo menos um termo você já deve ter visto pelas Redes Sociais de vez em quando: Mercúrio Retrógrado. Nos estudos dos astros, o planeta Mercúrio é quem rege a nossa comunicação e a nossa rotina: tudo que facilita nosso dia a dia é regido pelas energias mercurianas. Planeta regente dos signos de Gêmeos e Virgem, ele quase acompanha o trajeto do Sol e por isso, influencia tanto em nossa vida diária.

O que é Mercúrio Retrógrado e como age em nossa vida ?

Não, o planeta não gira ao contrário. O termo retrógrado é usado para definir alguns momentos durante o ano ao qual os planetas “estacionam” as energias que geralmente oferecem. Ele impacta diretamente em tudo que afeta a nossa vida: desde os processos que envolvem a comunicação no geral – diálogos, mídias sociais, contratos de trabalho, etc – até aparelhos eletrônicos por exemplo. Por isso, é importante lembrar, não é aconselhável comprar nenhum objeto desse tipo enquanto este movimento estiver acontecendo.

Quando acontece?

No caso de Mercúrio, ele fica neste modo cerca de 3x ao ano, entre 15 a 25 dias (esta é a última retrogradação dele de 2020, com início em 13 de Outubro e final em 03 de Novembro). Todos os outros planetas também ficam retrógrados e os períodos podem coincidir – mas, definitivamente, Mercúrio é o que acaba causando mais transtornos. Virgem e Gêmeos, por serem regidos por ele, ficam na linha de frente para receber toda essa influência, mas todos os signos recebem também.

Toda retrogradação astrológica traz o principal ensinamento: aprendizado. Estes períodos são de revisão, é como se encontrássemos certas situações para que possamos analisar quais rumos estamos tomando e, com isso, mudar o que for necessário. O termo retrogradação, automaticamente, remete ao passado. Portanto, sim, é possível que situações mal resolvidas de passado, pessoas que já fizeram parte da vida ou até mesmo coisas que considerávamos encerradas podem retornar pedindo um novo olhar e encerramentos definitivos.

Além disso, a comunicação, assim como tudo que a envolve, entra em alerta pedindo cautela – é um momento de mais ouvir do que falar. Contratos e negociações devem ser revisados com atenção, pois erros pequenos podem passar despercebido. Atrasos também podem ocorrer, assim como a ansiedade, que pode aumentar. Apesar de desafiador, períodos assim trazem profundos ensinamentos – não prender essa energia é a grande sacada do momento.

Como será o impacto em casa signo?

Áries: O período de Mercúrio Retrógrado será de intensa conexão com suas emoções. Questões internas devem mexer fundo com você e trazem questionamentos do que ainda é necessário se desapegar para seguir definitivamente com a vida em frente.

Touro: Os relacionamentos pessoais e profissionais entram em alerta nesse período. A comunicação pode apresentar algumas pequenas falhas, exigindo mais paciência. Seja claro em tudo que desejar fazer para não acontecer má interpretações.

Gêmeos: A rotina ganha movimento, com a volta de um trabalho que considerou finalizado ou projeto que pedirá uma revisão. Cuidado com assinatura de contratos e pequenos imprevistos em seu dia a dia. Bom momento para cuidar da alma com terapias alternativas.

Câncer: O período de Mercúrio Retrógrado será excelente para resolver pendências do passado, até mesmo as que você insiste em não querer olhar. O momento está propício para um acerto de contas de dentro pra fora. Momento ótimo para equilibrar suas questões pessoais. Caso tenha filhos, preste atenção com a sua comunicação.

Leão: O Mercúrio Retrógrado será um momento de mais ouvir do que falar. Sua família pode pedir mais atenção nesse período e algumas questões de ordem familiar podem voltar pedindo novas resoluções. Por mais tentador que seja, não é o momento de agir por emoção em qualquer situação.

Virgem: Caso esteja pensando em aperfeiçoar seus conhecimentos, espere um pouco mais antes de decidir. As coisas parecem perder a força e a rapidez, mas esse momento é passageiro, agora é um período de mais análise e planejamento. Na horas vagas, procure se desligar e priorizar atividades de lazer.

Libra: Olhar mais atento para as finanças nesse período, que pedem mais cautela. Não é o momento de grandes investimentos. Utilize essa energia para fazer um balanço do que deseja melhorar, se desapegando de hábitos e circunstâncias que atrapalham sua prosperidade.

Escorpião: Mercúrio faz a última retrogradação de 2020 em seu signo, trazendo à tona questões pessoais e que podem voltar pedindo o verdadeiro desapego. É o momento de olhar para suas feridas e curá-las. Não postergue nenhum sentimento ruim ou de dúvida. Para carregar o novo é necessário largar o que já passou.

Sagitário: Monstrinhos do passado podem bater na porta, trazendo duvidas. Utilize essa sensação para olhar fundo ao que você deseja melhorar em sua vida. Seu lado interno pede uma renovação e você estará mais ativo em busca do que for necessário resolver para evoluir.

Capricórnio: Momento de autopreservação, você optará por ficar mais reservado a qualquer convenção social. Seus amigos poderão exigir mais a sua presença, mas é hora de fazer um balanço dos últimos tempos. Momento de planejar os sonhos e traçar o roteiro para alcançá-los.

Aquário: Sua carreira passa por uma intensa revisão e traz uma energia de mudanças. A comunicação será essencial, mas use sua mente e racionalidade ao seu favor para qualquer situação que se apresente – não é hora de agir por emoção. Você estará mais focado em quere mudar os rumos do seu trabalho.

Peixes: Mantenha o foco no seu aperfeiçoamento interno. Estudos e leituras de autoconhecimento estão favoráveis para você seguir adiante. Mantenha o foco no que deseja aprender e evoluir, sem se distrair com outras questões menos importantes. O momento é ótimo para expandir a consciência.