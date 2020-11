Signo de Aquário: personalidade e tudo mais que você precisa saber

Através dos signos conseguimos compreender muitos fatores, pois cada signo possui suas particularidades, características e qualidades (positivas e negativas). Então, descubra tudo sobre o signo de Aquário e acompanhe o seu horóscopo do dia.

Nascimento: 21/01 – 19/02

21/01 – 19/02 Planeta regente: Saturno e Urano

Saturno e Urano Elemento: Ar

Ar Qualidade: Fixo

Fixo Fisiologia: Canelas e tornozelos, sistema circulatório e glândula pineal

Canelas e tornozelos, sistema circulatório e glândula pineal Cores: Azul e turquesa

Azul e turquesa Animal: Pavão e pássaros

Pavão e pássaros Cristais: Lápis-lazúli, sodalita e quartzo azul

Lápis-lazúli, sodalita e quartzo azul Ervas: Camomila, olíbano e canela

Quais são as características do signo de Aquário?

Aquarianos e aquarianas são os visionários e rebeldes do zodíaco. Sem eles não existiria revoluções no mundo! São pessoas inquietas e que estão sempre em busca de novas soluções para problemas do coletivo. Essa é uma personalidade um tanto peculiar, que se manifesta de maneiras diferentes, hora saturnina (metódica) e hora uraniana (rebelde). São idealistas e nada convencionais, diferentes, imprevisíveis, caóticos, rebeldes, às vezes teimosos.

Essas pessoas são geniais, incrivelmente originais em tudo que fazem e inventivos. Desejam a revolução a mudança para humanidade, por conta disso direcionam seus trabalhos e projetos em prol do coletivo. Carregam no peito e na mente a vontade de mudar o mundo. Tendem a ser excêntricos, idealistas demais e progressistas. A intuição e a inteligência de fundem nesse signo. Embora sigam processos lógicos de pensamento, a mente aquariana está sempre aberta a acontecimentos inesperados e lidam bem com os imprevistos.

Por serem regidos por saturno e urano, o aquariano quer apenas justiça e igualdade! Estão aqui para romper padrões, derrubar crenças limitantes e acabar com o óbvio. São fortemente motivados pela consciência social, aquário compreende como ninguém a necessidade do mundo e está sempre disposto a agir e iniciar as mudanças necessárias.

Aquário no Amor

Com seu lado reservado e intelectual, faz parece que esses nativos são frios e distantes. Quando um aquariano começa a sair com alguém, ele prefere manter uma amizade com essa pessoa antes de dar os próximos passos. Seu cérebro está em constante trabalho, por isso que quando se apaixona não costuma perder a cabeça, tende a querer conhecer muito bem o parceiro antes de se jogar de cabeça no relacionamento. Buscam por pessoas equivalente intelectualmente, onde ele possa discutir sobre os mais variados assuntos e tendências atuais. Quando estão em uma relação séria, ele sempre busca inovar na rotina e surpreender nos presentes únicos!

Signo de Aquário na carreira

Completamente humanistas, eles querem ajudar a humanidade avançar! Assim o aquariano possui interesse em profissões como cientista, físico quântico, sociólogo, antropólogo, engenheiro eletrônico e também trabalhos sociais ou de voluntariado. O aquariano busca integrar originalidade e revoluções no seu trabalho, independente do que for, ele sempre inova e se destaca. Se dão bem como astrônomo, ecologista, astronauta, terapeuta cognitivo e tudo o que precisar de criatividade e invenções! Seu lema é: menos do mesmo!

Lazer para os aquarianos

Esse signo gosta de esportes ao ar livre, como esportes de raquete, corrida, esqui e longboard. Mas também, por serem super sociais, amam dançar. Esse é um signo ativista, nunca fica de fora de protestos de causas que acreditam! Aquarianos também possuem alguns hobbies incomum, como astronomia ou observação e estudos de OVINIs, confecções de velas e restaurações de coisas antigas. Também adoram estudar a ligação da mente-corpo-espírito e medicinas alternativas. Adoram ler ficção científica e quadrinhos!

Do que os aquarianos gostam?

Sentimento de liberdade e autonomia

Ideias inovadoras

Amam mudanças de rotina

Apreciam tecnologias e informações

Adoram tudo acerca da sustentabilidade