Signo de Câncer: personalidade e tudo mais que você precisa saber

Através dos signos conseguimos compreender muitos fatores, pois cada signo possui suas particularidades, características e qualidades (positivas e negativas). Então, descubra tudo sobre o signo de Câncer e fique por dentro de tudo o que acontece no seu horóscopo do dia.

Quais são as características do signo de câncer?

Nascimento: 21/06 a 22/07

Planeta regente: Lua

Elemento: Água

Qualidade: Cardeal

Fisiologia: Seios, órgãos reprodutores femininos, sistema linfático

Cores: Branco, verde, prata e cinza

Animal: Caranguejo e sapo

Cristais: Pedra da lua, quartzo rosa, cornalina e quartzo verde

Ervas: Hortelã, erva cidreira e Salsa

Personalidade do signo de Câncer

Cancerianos e Cancerianas podem ser os mais emotivos do zodíaco. São pessoas mais tímidas e discretas que não se põem muito em evidencia, sempre muito reservadas. Regidos pela Lua, por tanto estão intimamente ligados a ela e suas fases, oscilam da gentileza, amorosidade e carinho para irritação, falta de paciência e vitimismo. Costumam ser pessoas extremamente sensíveis e por isso muito intuitivas, por conta disso sentem a necessidade de ajudar e proteger todos que amam. Estão sempre dispostos a oferecer ajuda e ouvir as lamentações dos outros.

Normalmente são muito conectados com sua família e seu lar, pessoas mais caseiras e que amam receber gente em casa para uma janta e bons drinks. Câncer é completamente nostálgico, ama imergir no baú das recordações e por vezes isso os tornam muito apegados a situações do passado ou até mesmo rancorosos, pois guardam profundamente as ofensas, mesmo as mais insignificantes!

Por câncer ser regido pela lua, esse signo carrega o arquétipo da “mãe”, por isso mulheres cancerianas é muito vista como uma mãezona, aquela que cuida, que nutre, que protege e que está sempre ali para boas conversas! Por serem tão afinados com os sentimentos e necessidades dos outros, essa personalidade canceriana pode ter dificuldades em se afastar e definir a própria posição, eles tendem a se misturar demais, sem limites e sem saber separar as coisas.

Signo de Câncer no Amor

Câncer é um signo que se apaixona facilmente, mas busca uma relação séria e estável. Quer se sentir seguro com aquele namoro ou casamento. Normalmente possuem grandes sonhos em construir uma família com filhos, cachorros, gatos e uma casa linda. Quando não se sentem seguros o suficiente, mostram seu lado de possessividade e ciúmes.

Como são os cancerianos na carreira?

Por carregarem fortemente essa personalidade de cuidado com o outro, para os cancerianos é de grande importância profissões onde eles sintam que estão de fato fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Se dão bem como terapeutas, cuidadores e professores, pois são super atenciosos e pacientes. A forte ligação com a casa sugere também profissões como arquitetura e design de interiores. O canceriano pode se destacar também em profissões relacionadas a comida, como chef de cozinha.

Lazer para os cancerianos

Com um significativo destaque em atividades domésticas, é típico de câncer trabalhos manuais, como bordar, fazer tricô, colecionar antiguidades, garimpar em um brechó e cozinhar comidas afetivas. Possuem uma grande conexão com a água, então esportes ligados a natação, surf, velejar ou pescar é interessante para eles.

