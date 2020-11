Signo de Capricórnio: personalidade e tudo mais que você precisa saber

Através dos signos conseguimos compreender muitos fatores, pois cada signo possui suas particularidades, características e qualidades (positivas e negativas). Então, descubra tudo sobre o signo de Capricórnio e acompanhe o seu horóscopo do dia.

Nascimento: 22/12 – 20/01

22/12 – 20/01 Planeta regente: Saturno

Saturno Elemento: Terra

Terra Qualidade: Cardeal

Cardeal Fisiologia: Ossos, pele e joelhos

Ossos, pele e joelhos Cores: Verde escuro, marrom, cinza e índigo

Verde escuro, marrom, cinza e índigo Animal: Bode, cabra e urso

Bode, cabra e urso Cristais: Onix, quartzo enfumaçado e âmbar

Onix, quartzo enfumaçado e âmbar Ervas: Louro, arruda e tomilho

Quais são as características do signo de Capricórnio?

Capricornianos e Capricornianas são os mais responsáveis! Essa é uma personalidade que carrega consigo grande disciplina, comprometimento e paciência. Focam suas energias na construção sólida de seu trabalho e futuro, para eles é indispensável um planejamento de metas e carreira. São extremamente dedicados, eficientes e trabalhadores, buscam por tal reconhecimento e são movidos a novas conquistas.

Esse é um signo que representa o autoritarismo, a sociedade e o poder, por tanto se preocupam com seu papel no social e, sempre que podem, estão ajudando a sociedade a crescer e se desenvolver. Possuem uma mente astuta, conseguem traçar estratégias a longo prazo como ninguém! A mente capricorniana mapeia um rígido caminho em direção ao seu futuro. Cofiam no tempo das coisas e por isso fazem tudo com calma, de forma lenta, mas consistente. Aliás, consistência é seu sobrenome! São firmes naquilo que querem alcançar e persistentes.

Por serem regidos pelo planeta Saturno, integram muito de suas qualidades: força, resistência, autoridade e ambição, às vezes até um certo pessimismo, conservadorismo e podem também se tornar muito controlares. Embora sejam pessoas inteligentes e práticas, tendem seguir um certo padrão de pensamento, raramente quebrando-o. As pessoas desse signo possuem uma certa dificuldade em expressar suas emoções, é como se sentissem barrados, talvez por acreditarem que tempo é dinheiro e acharem uma perca de tempo. Acabam reprimindo muita coisa e viram uma bomba relógio.

Capricórnio no Amor

Em uma relação, esse signo busca por estabilidade emocional e financeira. Não gosta de depender do outro e nem que o outro dependa dele, por isso prefere dar pequenos passos com calma e planejamento diante a um relacionamento sério. Só topa casamento quando tiver segurança financeira! É de grande importância que ele não se sinta sufocado numa relação, que ela possa ter seu tempo e espaço.

Mas no geral, capricornianos podem ser meio frios e recusar elogios, mas é só uma questão de tempo até amolecer esse coraçãozinho. São pessoas mais sérias e que não estão pra brincadeira, normalmente seus relacionamentos são longos e duradouros. Buscam por parceiros educados e gentis, se for grosseiro e rude não tem vez aqui!

Querem construir uma família com filhos, cachorro, ter carro e casa própria, para eles isso é sinal de prosperidade e realização.

Signo de Capricórnio – Carreira

Os mais workaholics e ambiciosos do zodíaco, não dispensa um bom trabalho realizado. Se dedicam de corpo e alma em seus projetos. Cumprem com seus deveres e fazem de tudo para conquistar seu espaço no mundo. Ótimos empreendedores, por tanto se dão bem como CEO, constituindo uma empresa ou chefiando uma equipe. Lidam bem com trabalhos burocráticos, por isso se dão bem trabalhando com política, administrador, gerente de banco ou planejador. Capricórnio é ligado ao sistema ósseo o que pode fazer deles um bom quiroprático, ortopedista ou dentista. Outras profissões que fazem muito sentido para esse signo são: arquitetura, engenharia, construtor e geólogo. Mesmo depois de aposentado o capricorniano busca um trabalho para desenvolver.

Lazer para os capricornianos

Gostam de escaladas ou caminhadas por regiões montanhosas, pois adoram se desafiar. O capricorniano pode ser um bom maratonista, podem se expressar bem através da dança também. O yôga é sempre bem vindo aqui, pois auxilia no fortalecimento de sua estrutura e flexibilidade.

Encontram sua paz na jardinagem, cerâmica ou escultura.

DO QUE OS CAPRICORNIANOS GOSTAM?

Adoram estar em contato com a natureza, a terra e mato.

Apreciam qualquer visita em museus.

Gostam de estar com seus familiares.

Adoram as coisas bem regradas e ordenadas.

Gostam de se sentirem seguros e estáveis em todas as áreas.