Signo de Leão: personalidade e tudo mais que você precisa saber

Através dos signos conseguimos compreender muitos fatores, pois cada signo possui suas particularidades, características e qualidades (positivas e negativas). Então, descubra tudo sobre o signo de Leão e fique por dentro de tudo o que acontece no seu horóscopo do dia.

Quais são as características do signo de leão?

Nascimento: 23/07 – 22/08

Planeta regente: Sol

Elemento: Fogo

Qualidade: Fixo

Fisiologia: Coração e coluna

Cores: Laranja, dourado, amarelo e vermelho

Animal: Leão e gato

Cristais: Olho de tigre, citrino, calcita laranja e pirita

Ervas: Açafrão, alecrim e erva-doce

Personalidade do signo de Leão

Leoninos e Leoninas carregam em si um brilho único. Regidos pelo Sol, eles possuem essa vitalidade, entusiasmo e benevolência. Leão nunca passa despercebido, é uma personalidade autentica e é notado pelo seu estilo pessoal, autoconfiança e criatividade. Gostam de conduzir e comandar e são dotados de uma natureza generosa e empreendedora. Normalmente os leoninos possuem um cabelo brilhoso, sedoso e volumoso.

Por saber que ele chama tanta atenção, se as coisas não saem do jeito que ele quer, o leonino pode cair no drama em excesso. São pessoas persistente e por vezes podem ser teimosos demais, querem ter a sensação de que dominam determinado lugar ou espaço, mas são muito charmosos e com isso a maioria das pessoas sedem fácil para um leonino. Eles acreditam serem especiais e fazem de tudo para serem tratados como tal. Há muito orgulho leonino em jogo, que pode cair num egocentrismo desnecessário.

Por terem essa regência solar, os leoninos carregam consigo um amor contagiante pela vida. Buscam viver da melhor forma possível! Quando o leonino tem forte confiança em si mesmo, coisas extraordinárias podem acontecer em sua vida. Essas pessoas possuem o dom de levar alegria e luz para a vida de quem eles amam, por isso fazem novas amizades facilmente!

Leão no Amor

São companheiros sinceros e leais, sempre dispostos a dar do bom e do melhor para seu parceiro/parceira. São românticos e adoram surpreender na relação, estão sempre programando alguma surpresa para a pessoa amada, mas é de extrema importância demonstrar reconhecimento ao ato e enaltece-lo com algum elogio. Leão está sempre pronto para seduzir e arriscar no amor.

Signo de Leão – Carreira

Líderes por natureza, se saem super bem coordenando uma equipe de pessoas. Sentem-se bem exercendo um papel de autoridade, como por exemplo: juiz, gerente, professor ou advogado. Leão também possui dentro de si a chama da pura criatividade, mente brilhante e pessoas com excelente desenvoltura, por tanto podem ser ótimos designers, estilistas, desenhistas, modelos, cantores, dançarinos e apresentadores de tv. Profissões onde o leonino é visto e reconhecido é o ideal! Buscam sua independência financeira desde muito cedo.

Lazer para os leoninos

Leoninos são energéticos, porém não gostam de atividades que exigem esforço. Para eles, lazer é dança, oficina de teatro, música e tudo mais que envolva expressão corporal de alguma forma. Topam ainda atividades aeróbicas. Leão também adoro videogames e jogos de tabuleiro.

Os leoninos gostam de que?