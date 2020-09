Signo de Libra: personalidade e tudo mais que você precisa saber

Através dos signos conseguimos compreender muitos fatores, pois cada signo possui suas particularidades, características e qualidades (positivas e negativas). Então, descubra tudo sobre o signo de Libra e fique por dentro de tudo o que acontece no seu horóscopo do dia.

Quais são as características do signo de libra?

Nascimento: 23/09 – 22/10

Planeta regente: Vênus

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Elemento: Ar

Qualidade: Cardeal

Fisiologia: Rins, lombar e sistema endócrino

Cores: Rosa, azul claro e amarelo limão

Animal: Lagarto, cisne e pomba

Cristais: Rodocrosita, cianita azul e lápis-lazúli

Ervas: Aloe vera, coentro e melissa

Personalidade do signo de Libra

Librianos e librianas são considerados os mais equilibrados, mas também os mais indecisos do zodíaco. Buscam sempre uma harmonia entra trabalho x família, vida pessoal x relacionamento, razão x emoção. São personalidades extremamente generosas e fazem de tudo para ajudar seus amigos. Muitas vezes acabam pensando mais no outro do que em si mesmo. Possuem um jeito impressionante de lidar com as pessoas.

Por serem muito justos com tudo, buscam uma certa imparcialidade e ponderam demais cada situação, olham por todos os ângulos e através de cada olhar até chegar numa decisão final. Por conta disso os librianos são considerados indecisos, mas a real é que querem ter a certeza de que estão fazendo a melhor escolha. São personalidades muito sociáveis, extrovertidas e charmosas, estão sempre preocupados em agradar o próximo. São avessos a discussões e brigas e muitas vezes optam pela harmonia do que pela verdade.

Por serem regidos por Vênus, costumam ser pessoas atraentes, de uma beleza única. Possuem um gosto refinado e um senso de estética altíssimo, apreciam as coisas belas da vida, as artes e amam acompanhar a moda. Gostam de se expressar através de seu visual e looks! Reconhecem seus próprios valores e sabem valorizar o dos outros. No geral são pessoas muito gentis, compreensivas, tolerantes, sofisticadas e educadas, por isso boas maneiras são importantes para este signo. Não aceitam serem tratados de forma grosseira ou indelicada.

Libra no Amor

Se o assunto é amor, fale com os librianos! Regidos pelo planeta Vênus, representação de Afrodite na mitologia, traz para os librianos um ar de romantismo. Possuem o dom do flerte e se apaixonam facilmente, pois desejam profundamente viver um grande amor. Por mais que sejam essas pessoas apaixonadas, libra não carrega ciúmes e nem sofre por pouco. Os nativos possuem o coração aberto e desejam dar muito amor aos seus parceiros. Buscam relacionamentos harmônicos, que saibam valorizar seus próprios valores e os valores do outro.

Signo de Libra – Carreira

Como libra preserva muita as relações, no meio profissional não seria diferente, todo tipo de trabalho que envolva mais pessoas é muito bem visto para os librianos, por tanto trabalhar com vendas é algo favorável para eles. Por buscarem muito a justiça e diplomacia, sugere que o libriano pode ser um excelente juiz ou advogado, trabalhador social e consultor administrativo. Libra também possui um enorme senso estético de beleza e bom gosto, podendo encontrar satisfação profissional como cabeleireiros, designer de interiores, artista gráfico, esteticista, estilista e maquiador.

Lazer para os librianos

Libra se atrai por tudo aquilo que pode ser feito em parceria, esportes como dança, natação ou tênis é muito bem vindo aqui. Regidas pela deusa Vênus, faz com que librianas tenham muito gosto pelos desenhos manuais, pinturas e fotografias. Algo prazeroso para libra é ir a um show, concertos, exposição de arte e cinema!

Os librianos gostam de quê?