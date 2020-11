Signo de Sagitário: personalidade e tudo mais que você precisa saber

Através dos signos conseguimos compreender muitos fatores, pois cada signo possui suas particularidades, características e qualidades (positivas e negativas). Então, descubra tudo sobre o signo de Sagitário e acompanhe o seu horóscopo do dia.

Nascimento: 22/11 – 21/12

22/11 – 21/12 Planeta regente: Júpiter

Júpiter Elemento: Fogo

Fogo Qualidade: Mutável

Mutável Fisiologia: Quadris, coxas e nervo ciático

Quadris, coxas e nervo ciático Cores: Lilás, amarelo e verde

Lilás, amarelo e verde Animal: Cavalo e veado

Cavalo e veado Cristais: Sodalita, malaquita e quarzto enfumaçado

Sodalita, malaquita e quarzto enfumaçado Ervas: Sálvia, orégano e cavalinha

Quais são as características do signo de Sagitário?

Sagitarianos e Sagitarianas podem ser vistos como os mais desapegados do zodíaco! O fato é que buscam incansavelmente por novas experiências e aventuras. Aventureiros natos, topam tudo, não existe tempo ruim. Contagiam todos ao seu redor com seu otimismo e boa vontade! Esse é um signo expansivo, pois está sempre a procura de novas conexões, novos lugares, novas culturas e filosofias, com isso eles vão expandindo a sua consciência e horizontes. Verdadeiro exploradores! Amigáveis e confiáveis, detêm de uma grande facilidade em fazer novas amizades, conversam sobre tudo e com todos, estão sempre abertos para absorver novas informações.

Esse signo é super sociável e que precisa de estimulo de amigos, de rostos e de lugares diferentes. Menos do mesmo é o mantra do sagitariano. Amantes da liberdade, acumulam mapas e folhetos para próximas viagens e eventos. Estão sempre prontos para uma nova aventura e por isso deixa tudo pra ultima hora, não costumam fazer reservas e compras com antecedência. Às vezes bruscos e indelicados, tendem a dizer aos outros como viver. Também podem agir de impulsivamente, soltando a flecha sem saber ao certo qual é o alvo. Costumam agir primeiro e depois pensar.

Júpiter, o maior planeta do sistema solar, é o seu regente. Por conta disso, muitas vezes os sagitarianos tendem a cair no exagero e podem até distorcer algumas coisas. Detêm de uma mente filosófica e pouco prática, chegam a conclusões nada convencionais. Um eterno buscador do sentido da vida. Dispõem de uma grande fé e otimismo!

Sagitário no Amor

Esse signo busca o sentimento de liberdade a cima de tudo, por isso é importante eles não se sentirem sufocados ou controlados numa relação, preservar seu tempo, espaço e individualidade é uma das coisas mais relevantes no relacionamento. Preferem ir devagar nos romances, evita o compromisso sério ao máximo, pois sentem sua autonomia ameaçada. Empolgados e entusiasmados com a vida, não suportam uma relação parada, precisam estar sempre em movimento, inventando algo pra fazer e quebrando com a rotina. São atraídos por pessoas inteligentes, com argumento e fundamento e pessoas que estão dispostas a se jogarem com ele nas aventuras da vida!

Signo de Sagitário – Carreira

Normalmente esse signo não gosta de receber ordens ou de se sentir limitado, por isso eles se dão melhor em profissões que ofereçam uma certa liberdade e estimulo intelectual. Optam por carreiras onde possam fazer a sua própria rotina de trabalho e os seus horários, se sentem sufocados ao seguir uma rotina restrita e rígida. Profissões como guia de viagens, piloto, filósofo, professor, advogado, pesquisador e psicoterapeuta são bem vistas pelos sagitarianos.

Lazer para os sagitarianos

Todo bom sagitariano aprecia grandes aventuras, por isso adoram passar um final de semana acampando na mata, procurando uma nova trilha, se jogando em um esporte radical como surfing, snow boarding e asa delta, mas também gostam de arqueirismo e hipismo. São pessoas super estudiosas e buscam conhecimentos relacionados a filosofia, sociologia, religião e outros idiomas. Além disso tudo não dispensam uma social e uma boa balada!

Do que os sagitarianos gostam?

Viagens para países com uma cultura bem diferente da sua.

Aventuras, trilhas, cachoeiras e acampamento.

Estudos filosóficos e espirituais.

Expandir os horizontes conhecendo gente nova.

Liberdade de espírito e liberdade de expressão.

Amam todos os animais!