Signo de Virgem: personalidade e tudo mais que você precisa saber

Através dos signos conseguimos compreender muitos fatores, pois cada signo possui suas particularidades, características e qualidades (positivas e negativas). Então, descubra tudo sobre o signo de Virgem e acompanhe o seu horóscopo do dia.

Quais são as características do signo de virgem?

Data de nascimento das pessoas do signo de Virgem: 23/08 – 22/09

Planeta regente: Mercúrio

Elemento: Terra

Qualidade: Mutável

Fisiologia: Abdômen, intestinos e sistema nervoso central

Cores: Azul marinho, marrom e verde

Animal: Rato, gato e abelhas

Cristais: Amazonita, topázio azul e pedra da lua

Ervas: Sálvia, manjericão e lavanda

Personalidade do signo de Virgem

Virginianos e virginianas podem ser considerados os mais organizados do zodíaco. Sabem onde encontrar cada item dentro da sua casa ou do seu espaço pessoal. Optam por tamanha organização por conta de sua necessidade de eficiência e praticidade, assim as coisas podem fluir melhor quando tudo está no devido lugar. Virgem está sempre impecável e irradiando eficiência e amam ser notados por isso. Embora sejam quietos e reservados, estão sempre prontos para ajudar os outros. São ótimos e pontuais com as palavras!

São pessoas que sempre possuem tudo sob controle e se algo sai da rota, daquilo que planejou, virgem pode surtar. Analíticos e críticos, estão sempre muito atentos as coisas ao seu redor, principalmente ao seu próprio trabalho, pois buscam a máxima perfeição em tudo o que fazem! Virginianas gostam de ver que tudo está certo e alinhado. Por conta disso, podem muitas vezes serem críticos demais com os outros e não tolerarem erros. Há uma preocupação excessiva que pode levá-los à exaustão. Normalmente são muito racionais e econômicos, amam ver o dinheiro guardado rendendo.

Regidos por Mercúrio, virginianos possuem uma forte característica intelectual. Tendem ao conhecimento especializado, com muita clareza mental. Com seu rápido raciocínio, virgem age com cautela, analisa, organiza e categoriza cada área da vida. Sempre optam pela praticidade e objetividade ao resolver problemas.

Signo de Virgem no amor

Às vezes não sabem separar trabalho e lazer, por isso acontece de terem romances com pessoas da mesma área profissional. Exigentes nas relações, estão sempre em busca da pessoa perfeita, o que pode atrasar um pouco a sua vida amorosa.

Virginianos são muito estáveis e corretos nas suas relações, buscam sempre deixar tudo muito claro. São pessoas muito autossuficientes, pois não querem depender de ninguém e é importante seu parceiro entender isso. São super respeitosos, honestos e fiéis no amor, confiabilidade, consideração e senso de responsabilidade é essencial para a relação. São atraídos por pessoas inteligentes e estudiosas.

Como os virgianos são na carreira?

No âmbito profissional é de grande importância o virginiano demonstrar eficiência e receber reconhecimento por isso. São detalhistas e às vezes até críticos demais com seu próprio trabalho. Gostam que as coisas saiam exatamente como idealizam e por isso, muitas vezes, acontece de engavetarem alguma ideia ou projeto por acharem que não está perfeito o suficiente. Precisam de um ambiente organizado onde o seu trabalho possa fluir sem muitos empecilhos. Possuem uma forte ligação com a saúde e a higiene, por tanto muitas vezes virginianos optam por profissões como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas ou nutricionistas. São ótimos com as palavras, se dando bem também como escritores, redatores, roteiristas, professores e bibliotecários.

Lazer para os virginianos

Atividades em equipe atraem os virginianos, como passeios de bike, caminhadas, aulas de ioga ou jogo de tênis. Virgem gosta de trabalhos manuais e detalhistas que são se saem como excelentes artesões, marceneiros e modelistas. Estão sempre em busca de exercitar a mente, por tanto, um lazer indispensável para virgem é o estudo e a leitura como passatempo. Pacientes que são, adoram um jogo de xadrez. Buscam por uma rotina equilibrada onde há tempo de cuidar do corpo e da mente!

