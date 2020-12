Astrocartografia: tudo sobre o mapa que combina viagens e astrologia

Você sabia que a forma como você se sente em algum lugar está diretamente ligada à Astrocartografia? Isso mesmo, se você está em algum lugar onde se sentiu vivo ou o contrário, vai encontrar as respostas nessa área.

Conheça um pouco mais sobre a Astrocartografia e o que ela pode explicar para você sobre essas sensações que nos rodeiam.

O que é Astrocartografia?

Em resumo, a Astrocartografia é uma área da Astrologia bastante antiga que trata da relação de sobreposição do mapa astral com o mapa mundi, criando uma relação.

Assim, o mapa astral estará correlacionado com alguns lugares do mundo, sendo possível identificar pontos do mundo que vão ser mais harmônicos ou desarmônicos para quem está sendo analisado.

Apesar de ser uma área bem antiga, ainda é não é tão popular quanto outras áreas da Astrologia. A Astrocartografia explica algumas experiências que acontecem em determinados locais.

Por exemplo, existem lugares que nos deixam mais felizes, inspirados. Existem outros lugares que nos fazem mal, nos deixam ansiosos.

Como funciona?

A técnica funciona a partir da união de dois conceitos da Astrologia, a relocação e angularidade. Desse modo, a angularidade diz respeito aos planetas angulares que estão próximos às 4 cúspides principais em um mapa astral. Já a relocação, é o mapa que vai ilustrar como será sua experiência em determinado local.

Então, a Astrocartografia é quando esses dois conceitos se unem. Assim, suas linhas planetárias vão se cruzar com áreas do mundo, como uma espécie que mapa mundi das emoções. Dependendo desse cruzamento, você vai encontrar locais onde ficará mais feliz ou mais triste.

De maneira mais explicativa, cada planeta gera quatro linhas que vão passar pelo mapa mundi, correspondentes ao Ascendente, Descendente, Nadir e Zênite.

Então, cada ponto do mundo que essas linhas cruzam manifestará as atividades governadas pelos planetas correspondentes.

Os planetas na Astrocartografia

Para entender melhor, vamos explicar um pouco mais sobre os 4 planetas angulares e como eles influenciam você nos lugares do mundo:

Planeta no Ascendente (AS): é o planeta que vai influenciar em aparência e personalidade exterior.

é o planeta que vai influenciar em aparência e personalidade exterior. Planeta no Descendente (DS): traz a energia do planeta que é projetada nos outros ou experimentada em relações.

traz a energia do planeta que é projetada nos outros ou experimentada em relações. Fundo do Céu (IC): é o planeta que influencia sua relação com a família, lar e ancestrais. É responsável pela sua conexão com o ponto do mundo em que estiver.

é o planeta que influencia sua relação com a família, lar e ancestrais. É responsável pela sua conexão com o ponto do mundo em que estiver. Meio do Céu (MC): relacionado à carreira e status social.

Assim, você vai encontrar lugares em que os seus planetas estarão mais alinhados de forma positiva. Um lugar onde você tenha sucesso e possa ter uma carreira mais promissora, por exemplo.

A diferença entre mapa astral e astrocartografia

Mas, você deve estar se perguntando qual é a diferença entre as duas coisas: o mapa astral e a astrocartografia. De maneira resumida, o mapa astral utiliza apenas a longitude e o posicionamento dos planetas para traçar suas características astrológicas.

Já a astrocartografia, utiliza tanto a longitude, quando a latitude alinhados ao posicionamento dos planetas de modo a encontrar os locais onde os planetas estarão mais harmônicos ou desarmônicos para você.

Outra diferença diz respeito ao formato. O mapa astral é uma espécie de mandala, enquanto o outro é um tipo de mapa mundi.

Como fazer astrocartografia?

Para fazer o seu mapa de astrocartografia, você pode acessar um site gratuito, como o astro.com e criar um mapa sem muitos detalhes ou análise pessoal.

Você também pode consultar um profissional da área, uma astróloga para fazer o seu mapa cartográfico. Uma das mais famosas da área é Isabella Mezzadri . Você pode consultá-la e ter uma análise completa da sua vida astrológica. Ou seja, você pode ter várias opções para fazer seu mapa astrocartográfico.

Fazer a Astrocartografia é uma das formas de escolher uma viagem. Por exemplo, saber onde você vai se dar bem com as pessoas e ter boa comunicação pode ajudar a escolher viajar para um país.

Assim, você vai entender melhor suas emoções e vivências em determinados lugares, sabendo explicar alguns acontecimentos.

Por isso, é importante pensar além do mapa astral, visualizando um caminho mais abrangente e buscando entender todo suas experiências na vida de forma astrológica.

Você já fez o seu mapa astral? Já vivenciou experiências de conexão com algum lugar no mundo? Que tal compartilhar conosco um pouco mais?