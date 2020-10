Sol em Escorpião traz momentos de transformação de vida

Movimento acontece a partir do dia 22 de outubro e traz à tona a regeneração, principalmente de assuntos do passado. Todos os signos acabam sentindo esta influência.

A partir do dia 22 de Outubro será possível sentir o Sol em Escorpião. Signo do elemento água, é intenso, trata as situações da vida com muita profundidade e determinação. Não mede esforços em conseguir o que deseja, mas antes de correr atrás, analisa muito bem antes de agir.

Considerados os charmosos do zodíaco, sabem exatamente como e quando conquistar alguém – já que o charme é algo tipicamente natural. Não se intimida com nada e nem ninguém, mas , por se entregarem demais em certas situações, acabam que se magoam facilmente quando não são correspondidos.

O rancor, aliás, faz parte de um lado sombra desse signo – já que tratam tudo com muita emoção e peso sentimental. Diferente de outros signos do elemento água, escorpianos parecem frios em um primeiro momento, mas escondem uma profundidade sem fim. Não são tão melosos, conseguem conter um pouco o romance exacerbado e o sentimentalismo a todo custo, mas sentem – e sentem muito. Possuem dificuldades em expor seus sentimentos e, por isso, possuem a fama de rancorosos e vingativos – pois, para ele, o outro só vai experimentar de fato o que ele sentiu se vivenciar igualmente.

Marte oferece a determinação e Plutão a “morte”

Escorpião possui dois planetas regentes – Marte e Plutão. O primeiro foi considerado regente até a descoberta de Plutão. Marte oferece aos escorpianos todo o charme da atração física e também a determinação. Já Plutão, o planeta da morte, oferece a eles a regeneração – todo nativo de Escorpião sabe ressurgir das cinzas quando um ciclo se acaba. Plutão ensina a morte em vida, ou seja, a capacidade de se desapegarem do passado e de questões que não são vem mais de encontro com a nossa energia, para que possamos nos abrir a novas.

Sol em Escorpião traz a transformação

Com o Sol em Escorpião, o momento é propício para todos os signos olharem fundo as emoções. Questões muito pessoais e de pura transformação podem acometer nesse período, causando uma vontade incontrolável de mudar a vida. A regência do sol em escorpião traz à tona tudo aquilo que tentamos esconder de nós mesmos, principalmente, ou que passamos por cima para não resolver. Esse é um momento ao qual a energia do sol ilumina essas questões todas, fazendo com que a gente assuma as responsabilidades pelos nossos sentimentos.

Mercúrio retrógrado em escorpião

O planeta Mercurio, regente da comunicação e das tarefas do cotidiano, está retrógrado, ou seja, está com a energia estacionada atualmente no signo de Escorpião. Com isso, a tendência é de muitos assuntos obscuros, assuntos de segredo profundos, passado virem à tona pedindo um novo olhar de resolução. Escorpião rege o desapego, que inclui também crenças e padrões, para que possamos olhar para frente e construirmos novos caminhos. Com esse trânsito astrológico, é possível que os dias possam ficar intensos demais e emocionais demais. Então, caso haja vontades incontroláveis de chorar ou de querer voltar em alguma questão passada para resolver o que ficou mal resolvido, não espante essa energia – resolva.