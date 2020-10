No último dia 3, Vênus, o planeta do amor, da beleza e das finanças, entrou no signo de Virgem – ao qual ficará até dia 27 de outubro. Vênus, que em algumas analogias, é considerada a Deusa Afrodite na Mitologia Grega, oferece as energias do que entendemos como valor. Tanto para o aspecto pessoal, como profissional, esse planeta nos ensina que tudo o que acontece ao nosso redor externamente primeiro deve ser valorizado de forma interna. Ou seja, somente um sentimento genuíno e verdadeiro é capaz de mover mudanças e de nos fazer chegar aonde queremos.

Esse planeta é rapidinho: fica, em média, de 20 a 25 dias em um só signo, normalmente. E quando passa signo a signo, leva seus ensinamentos. No caso de Virgem, é chegado o momento de estabilizar algumas questões que estão sendo trabalhadas ao longo do ano.

Vênus em Virgem

Todos nós possuímos projetos pessoais e profissionais – e essa energia nos convida ao planejamento e realização. No aspecto pessoal, por exemplo, todos os relacionamentos ganham doses extras de energias mais fixas, mais seguras e estáveis. Os casais que estiverem na sintonia poderão pensar em algo mais sério, maior e duradouro.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Vênus em Virgem não gosta das questões superficiais demais. Por isso, demora tanto a se decidir por algo ou alguém porque prefere analisar todos os riscos, prós e contras antes de se envolver. O amor está no ar, mas só para quem estiver na vibração de um algo mais sério e profundo.

Vênus também influencia no dinheiro

Já no setor profissional e financeiro, Vênus em Virgem nos oferece até o dia 27 condições mais favoráveis ao planejamento de projetos e tudo que estiver ligado com a organização no trabalho. Esse setor indica maior compromisso com o consideramos prioridade – o único ponto a ser discutido é o já conhecido perfeccionismo virginiano que pode dar as caras durante esse período. Entender que as expectativas podem ser diferentes das nossas já é um bom caminho para afastar as energias de auto cobrança que insistem em nos perseguir.

Vênus é considerada na astrologia um planeta de prosperidade. Porém, para sentir melhor tudo isso que ela oferece, é necessário se conectar bastante com o lado interno, entendendo as necessidades e, principalmente, não se cobrando tanto. É uma energia altamente vibracional que reverbera nas atitudes de forma instantânea. Portanto, cuida-te primeiro do seu lado interior que o resto virá como consequência.