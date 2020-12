Cantoras pop: veja os nomes mais influentes do pop internacional

As cantoras pop fazem parte da cultura musical basicamente desde os anos 80. Nessa época, Madonna e Cyndi Lauper eram os nomes mais influentes da indústria.

Os anos passam, mas a música continua recebendo grandes talentos femininos, que influenciam milhares de fãs em todo o mundo. Desde a sua música, modo de vestir e até suas ideias e atitudes.

Assim, elas deixaram a sua marca e muitos lembram de sua importância no pop internacional. A boa extensão vocal, as coreografias e desenvoltura fazem elas caírem nas graças do público.

Excelentes cantoras adotaram o estilo pop em sua carreira, se transformando em ícones para uma legião de fãs. Estes que acompanham tudo de sua carreira e não perdem uma novidade.

Portanto, veja nossa lista que reúne os principais nomes das cantoras do pop internacional atual. Será que sua cantora favorita está nessa relação. Para descobrir, veja abaixo.

As cantoras pop mais influentes da música internacional

Lady Gaga

No registro civil ela é Stefani Joanne Angelina Germanotta, Mas o mundo a conheceu como Lady Gaga, cantora, compositora, dançarina, atriz e produtora musical.

Desde meados de 2008, ela chama a atenção não apenas pelas extravagâncias, que são sua marca registrada, como também pelo grande talento.

Ela estourou na música com os hits “Just Dance” e “Poker Face”, ambos do álbum The Fame. Os cabelos e looks diferenciados, que Lady Gaga exibiu em clipes e aparições publicas, foram o diferencial dela entre as cantoras pop.

Mas com o passar do tempo, o estilo foi dando lugar a outros looks, mais básicos, e logo Gaga ficou queridinha entre os estilistas, influenciando na moda. Inclusive lançou a sua própria marca de perfumes.

E na atuação, Lady Gaga roubou a cena em 2018, no filme “Nasce Uma Estrela” ao lado de Bradley Cooper. Sua atuação rendeu elogios, com direito a indicação ao Oscar de melhor atriz, e a canção Shallow foi várias vezes premiadas.

Cantoras pop: Rihanna

De origem caribenha, a cantora Rihanna também é empresária e deixa a sua marca na música e na moda. Sua carreira iniciou em 2003, mas foi em meados de 2007 que ela ganhou fama mundial.

Seu single “Umbrella”, o primeiro single extraído do novo projeto, liderou as paradas em treze nações diferentes e permaneceu em primeiro lugar no Reino Unido por dez semanas consecutiva.

Em 2012, Rihanna foi eleita pela Billboard como a cantora mais importante das últimas décadas, um grande destaque entre as cantoras pop. Assim, ficou na frente de artistas como Pink, Britney Spears, Mariah Carey e Madonna.

Além disso, a cantora tem 8 Grammys, 4 VMA, 2 EMA, 8 AMA, 22 BMA, 5 TCA e 4 VMA, entre tantos outros. Ela também a intérprete musical que mais alcançou a primeira posição nas tabelas da Billboard desde a deca de 2000, até o presente momento.

Beyoncé

Nascida e criada em Houston, no Texas, Beyoncé se tornou conhecida no ano de 1997, como uma das integrantes do grupo feminino Destiny’s Child.

Mas em 2003 sua carreira solo começou a decolar, quando lançou seu álbum de estreia em carreira solo, Dangerously in Love. Os singles “Crazy in Love” e “Baby Boy” alcançaram o primeiro lugar na Billboard Hot 10 e posteriormente ela conquistou cinco Grammys.

E em questão de premiações de música, Beyoncé é um verdadeiro destaque entre as cantoras pop. Ela tem o total de 595 indicações, vencendo 317 delas.

Desde o início da carreira, com o Destiny’s Child, a cantora tem 63 indicações ao Grammy, o que a nomeia como a artista mulher com o maior número de indicações da história da premiação.

Katy Perry

Katy Perry, além de diva pop com vários singles que estouraram no mundo, também é destaque entre as cantoras pop devido a sua ajuda humanitária.

Foi nomeada uma das embaixadora da Unicef. Assim, a cantora promove ações para arrecadar fundos à instituições de caridade do mundo todo.

Katy Perry, que se chama Katheryn Elizabeth Hudson, é filha de pastores evangélicos e iniciou sua carreira na música gospel.

Inclusive chegou a gravar um álbum com músicas cristãs, chamado “Katy Hudson”, que teve as vendas canceladas devido ao fechamento da gravadora.

Anos depois, ela decidiu mudar o nome artístico para Katy Perry e investiu no pop-rock. Em 2007, lançou seu primeiro álbum de estúdio “One of the Boys”. O single , “I Kissed a Girl”, ficou na primeira posição das paradas musicais da Austrália, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia e Reino Unido.

Além disso, sua videografia merece destaque! São grandes produções, sempre com imagens coloridas e cenas bem divertidas. A exemplo de “Last Friday Night”, do álbum Teenage Dream (2010), uma homenagem aos filmes da década de 80.

Cantoras pop: Ariana Grande

Dos nomes mais atuais das cantoras pop, Ariana Grande é um dos mais influentes. Inclusive ela se tornou a cantora mais ouvida do Spotify, superando Rihanna.

Mas em apenas seis anos de carreira, ela já conquistou um Grammy e teve o total de 11 indicações ao maior prêmio da música. Sua carreira musical começou com a trilha sonora da série Victorious, onde ela atuou no papel de Cat Valentine.

Ariana Grande lançou em 2013 seu primeiro disco de estúdio, Yours Truly, ond foi bastante elogiada pelo público e crítica. E ela se tornou a primeira cantora na história da parada a ter o primeiro single de cada um dos seus cinco álbuns a estrear entre as dez primeiras posições da Billboard Hot 100.

E aí, curtiu a lista das cantoras pop mais influentes? Sentiu falta de alguma? Comente conosco!