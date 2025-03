Line-up de sábado Lollapalooza 2025: programação do 2º dia

O segundo dia de Lollapalooza 2025 acontece neste sábado, 29, no Autódromo de Interlagos. O destaque de hoje é o duo americano Twenty One Pilots, a banda da um homem só Tame Impala e a cantora Melanie Martinez. Os shows serão transmitidos pelo Multishow, Canal Bis e Globoplay.

Qual o line-up de sábado do Lollapalooza?

Os portões abrem às 11h no Autódromo de Interlagos e as primeiras atrações sobem ao palco a partir das 12h. O line-up de sábado do Lolla também traz shows de Shawn Mendes e Alanis Morissette.

Palco Budweiser

12h45-13h40 – Zudizilla

14h45-15h45 – Drik Barbosa

16h55-17h55 – The Marías

19h05-20h05 – Tate McRae

21h45-23h15 – Shawn Mendes

Palco Samsung Galaxy

12h – 12h45 – Picanha de Chernobill

13h40 – 14h40 – Kamau

15h50 – 16h50 – Marina Lima

18h – 19h – Benson Boone

20h10 – 21h40 – Alanis Morissette

Palco Mike’s Ice

12h45 – 13h40 – Tagua Tagua

14h45 – 15h45 – Sophia Chablau

16h55 – 17h55 – Artemas

19h05 – 20h05 – Wave to Earth

21h45 – 22h45 – Teddy Swims

Palco Perry’s by Fiat

12h – 12h45 – Fatsync

12h45 – 13h45 – Etta

14h – 15h – Samhara

15h15 – 16h15 – Barja

16h30 – 17h30 – Bruno Martini

17h45 – 18h45 – Zerb

19h15 – 20h15 – Kasablanca

20h30 – 21h30 – San Holo

21h45 – 22h45 – Zedd

Onde assistir Lollapalooza 2025 ao vivo de graça?

A transmissão dos shows do line-up do Lollapalooza é feita pelo Multishow, Canal Bis e Globoplay. Os melhores momentos também são exibidos pela Globo logo após o Altas Horas.

Assistir o Lollapalooza pela televisão: Multishow, a partir das 12h.

Canais: Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Canal Bis, a partir das 12h

Canais: Claro – Canal 120 / 620 (HD)

Oi – Canal 131 (HD)

Sky – Canal 160 / 560 (HD)

TV Globo

Exibição dos melhores momentos às 01h05, horário de Brasília, após o Altas Horas

Globoplay, a partir das 00h25

A plataforma de streaming libera um trecho dos shows mediante cadastro gratuito. Para assistir na íntegra, é necessário ser assinante do plano Globoplay +canais.

Quantas pessoas vão ao Lollapalooza 2025?

São cerca de 100 mil pessoas em cada um dos três dias de Lollapalooza. Essa é a 12ª edição do festival no Brasil, que chegou em terras brasileiras em 2012. As primeiras edições evento foram realizadas no Jockey Club, mas o Lolla optou por se mudar para o Autódromo de Interlagos em 2014 onde segue até hoje.

Para chegar no Lollapalooza 2025, a organização recomenda que o público utilize o transporte público. O jeito mais fácil é descendo na estação Autódromo da Linha 9-Esmeralda da CPTM, que fica a 800 metros do evento. Também é possível ir de ônibus, táxi ou carros de aplicativo.

