Hoje: que horas sai a retrospectiva Spotify de 2024

A Retrospectiva Spotify 2024, conhecida como Spotify Wrapped, é um dos eventos mais aguardados pelos usuários da plataforma de streaming. Anualmente, a empresa oferece uma análise personalizada das músicas, artistas e gêneros mais ouvidos por cada usuário, e a edição deste ano sai nesta quarta-feira, 4 de dezembro.

Horário do lançamento da retrospectiva do Spotify

Com o lançamento previsto para 4 de dezembro de 2024, por volta das 10h, horário de Brasília, os usuários do Spotify podem se preparar para revisitar suas trilhas sonoras pessoais do ano. Certifique-se de que seu aplicativo está atualizado e pronto para explorar as novidades que o Spotify Wrapped 2024 trará.

O Spotify Wrapped compila dados de audição dos usuários ao longo do ano. Historicamente, a coleta de dados se estendia até 31 de outubro. No entanto, em 2024, houve uma extensão desse período até 20 de novembro, permitindo uma análise mais abrangente dos hábitos musicais dos usuários.

Embora o Spotify não tenha divulgado oficialmente as novidades para o Wrapped 2024, é provável que a plataforma introduza novas funcionalidades, seguindo a tendência dos anos anteriores. Em 2023, por exemplo, foram incluídos vídeos de agradecimento dos artistas e uma maior integração de podcasts no resumo.

Além de mostrar os cincos artistas mais reproduzidos na sua conta em 2023 e as cinco músicas favoritas, na retrospectiva a plataforma também reúne uma playlist especial com as músicas que mais tocaram na sua conta durante o ano, mas ficaram abaixo do Top 5.

Como acessar a retrospectiva

Para acessar sua retrospectiva personalizada, siga estes passos:

Atualize o Aplicativo: Certifique-se de que o aplicativo do Spotify está atualizado para a versão mais recente, garantindo acesso imediato ao Wrapped assim que for liberado.

Acesse a Página Inicial: Ao abrir o aplicativo, a retrospectiva estará disponível na página inicial.

Navegue pela Retrospectiva: Explore as histórias interativas que detalham suas músicas, artistas e gêneros mais ouvidos ao longo do ano.

Compartilhe nas Redes Sociais: O Spotify Wrapped é projetado para ser compartilhado. Ao final da retrospectiva, você terá a opção de compartilhar seus resultados diretamente em plataformas como Instagram, Twitter e Facebook.

