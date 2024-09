Shows e horário do Rock in Rio dia 19, no 4º dia do festival

Shows e horário do Rock in Rio dia 19, no 4º dia do festival

Começa nessa quinta-feira, 19, a segunda semana de festival e os shows do Rock in Rio hoje tem pagode, funk, MPB e pop rock. As apresentações no palco Mundo, o principal do evento, começa às 15h e vão até a madrugada, quando o cantor Ed Sheeran faz seu show.

Horários dos shows no Rock in Rio por palco

Palco Mundo

16h40: Jão

19h: Joss Stone

21h20: Charlie Puth

0h: Ed Sheeran

Palco Sunset

15h30: Pedro Sampaio

17h50: Felipe Ret convida Caio Luccas

20h10: Ferrugem convida Gilsons

Will Smith

22h45: Gloria Groove

Palco New Dance Order

22h: Illusionize

23h30: Gabe

1h: Victor Lou

2h30: Wade

Palco Espaço Favela

16h: Vinny Santa Fé

19h: Fundo de Quintal

21h: Xande de Pilares

Palco Global Village

15h30: Sambaiana

17h30: Bixiga 70

19h15: Noa Kirel

Palco Supernova

15h: WC No Beat convidan Mc Gabzin, Felp22 e MC Th

17h: Young Piva

18h30: Aka Rasta

20h30: Lil Whind convida Omni Black e Rapadura

Assistir os shows online

Veja a lista completa de onde você pode assistir este Festival.

Rock in Rio na Globo

A emissora passa durante a madrugada os melhores momentos do festival. Isso significa que a transmissão dos shows não ocorrerá ao vivo, mas é de graça.

Globoplay

1 – Acesse o site no navegador ou baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

2 - Na página inicial, clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar.

3 - Coloque seu e-mail e senha para entrar na plataforma. Os internautas que estiverem acessando a plataforma pela primeira vez precisam fazer um novo cadastro. Também é possível acessar a plataforma usando contas do Facebook, Google ou Apple.

5- Feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’ e depois em ‘Multishow’.

Multishow

O canal exibe os shows do Palco Mundo e do Palco Sunset na íntegra a partir das 15h15, horário de Brasília. A transmissão segue até o final do último show.

Claro TV - 42 e 542 (HD)

Net - 42 e 542 (HD)

Oi TV - 42 e 542 (HD)

SKY - 42 e 442 (HD)

Vivo - 42 e 822 (HD)

Bis

O canal exibe os shows do palco New Dance Order, de música eletrônica, e o Espaço Favela. Os apresentadores também fazem entrevistas com os artistas convidados e mostram os bastidores das apresentações na Cidade do Rock. A transmissão começa às 18h45.

Claro – Canal 120 / 620 (HD)

Oi – Canal 131 (HD)

Sky – Canal 160 / 560 (HD)