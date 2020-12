Cardi B elogia ‘Modo Turbo’, clipe de Anitta, Pabllo Vittar e Luisa Sonza

O novo clipe de Anitta, Pabllo Vittar e Luisa Sonza está dando o que falar. Aliás, se você não viu, corre para assistir porque até a Cardi B já conferiu e até já deixou sua opinião. Nesta terça-feira (22), um dia após o lançamento do bafônico de ‘Modo Turbo’, novo trabalho do trio brasileiro, a rapper americana respondeu a pergunta de um fã, sobre as primeiras impressões do hit.

Cardi B “in love” pelo pop brasileiro

A dona da música de sucesso ‘Wap’, um acrônimo para ‘West-Ass Pussy” – gíria norte-americana com conotação sexual, respondeu um fã na rede social, que perguntou se a rapper já tinha ouvido à “Modo Turbo”, nova música com participação de Anitta, Pabllo Vittar e Luisa Sonza. Para a surpresa dos fãs, revelou que já tinha assistido e até elogiou o trabalho. “Sim! Vídeo incrível! Nunca vi um clipe desse jeito. Nem mesmo de artistas americanos” disse Cardi B na rede social Twitter.

A resposta da rapper causou reação até mesmo em Luisa Sonza. Em seu perfil oficial, a loira até retweetou o comentário.

YES!video amazing ! Never seen a music video like that.Not even American artist https://t.co/ncvT8A6Z0R — iamcardib (@iamcardib) December 22, 2020

Clipe ‘Modo Turbo’

O clipe ‘Modo Turbo’, do trio Anitta, Pabllo Vittar e Luisa Souza, foi lançado na última segunda-feira (21) no Youtube. A música que já está nas plataformas digitais agradou o público, que estava ansioso para a espera do lançamento. A produção, inspirada em games e quadrinhos japoneses, custou em torno de R$ 1,5 milhão e até já tem memes. Um deles, tem haver com a cantora Lady Gaga e ‘Chromatica’. Os fãs fizeram uma montagem hilária das roupas da de Anitta, Vittar e Sonza. Teve também comparações com ‘Power Rangers’ e Clube das Winx’. Será que esse foi um fator que chamou atenção de Cardi B?

Além disso, o lançamento ‘quebrou’ a internet. Logo após o lançamento do videoclipe na plataforma, o nome intitulado ‘Modo Turbo’, já estava nos trending topics do Twitter como um dos assuntos mais comentados. Em menos de 24 horas do lançamento, o vídeo já estava batendo mais de 6 milhões de visualizações.

Veja algumas reações na web:

"eu amei que elas usaram o universo chromatica no novo videoclipe, está maravilhoso!" lady gaga sobre o clipe #modoturbo manooooooo pic.twitter.com/5NdGcvReFz — leozinho turbinado (@leoranggel) December 22, 2020

Temporada de Power rangers atualizada com sucesso#modoturbo pic.twitter.com/1L6fyiTh7T — 𝕁𝕆𝔸𝕆 𝕄𝔸ℝ𝕋𝕀ℕ𝕊 (@boyjoaomartins) December 22, 2020

‘WAP’

O clipe de ‘WAP’, da rapper Cardi B em parceria com Megan Thee Stallion, lançado no começo de agosto deste ano, rendeu polêmicas e muitos comentários machistas. Mas, também teve repercussão no número de visualizações. De acordo com informações da Billboard, ‘WAP’ atingiu 93 milhões de reproduções só na primeira semana de estreia.

Vale ressaltar, que Cardi B e Anitta já fizeram parceria juntas, no hit ‘Me Gusta’.