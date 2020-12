Live do RBD: saiba como assistir a reunião do grupo neste sábado (26)

O momento que os fãs de RBD esperavam chegou: o grupo se reunirá em uma live paga neste sábado (26) a partir das 20h em um evento chamado ‘Ser o Parecer’. A live do RBD, entretanto, não terá a participação de Poncho e Dulce Maria, mas o grupo garante os maiores sucessos da carreira.

Como assistir a live do RBD?

Doze anos depois da última apresentação do grupo completo, a live do RBD será transmitida mundialmente pela internet como forma de homenagear e relembrar os velhos tempos da banda, que foi sucesso nos anos 2000.

Os fãs poderão acompanhar a live do RBD acessando o site www.seroparecer.world/marathon para adquirir os ingressos na aba ‘Tickets’. O valor cobrado para quem quiser acompanhar a live do RBD é de R$160,86 com as taxas de conveniência já inclusas e pode ser parcelado em até 12x. Vale lembrar que para concluir a compra, é necessário possuir cartão de crédito internacional.

Transmissão será ‘maratona’ de 6h

O evento foi anunciado em setembro deste ano e, desde então, os fãs aguardam ansiosos não somente pela live do RBD, mas toda a dinâmica envolvida na transmissão: os participantes poderão compartilhar suas memórias enviando vídeos e fotos para a plataforma onde o show será transmitido.

Desde o anúncio, os fãs do RBD têm se movimentado nas redes e relembrado os principais hits da banda, que surgiu como grupo fictício na novela mexicana Rebeldes, exibida entre 2004 e 2006.

Apesar da ausência, Dulce Maria explicou aos fãs o motivo da sua ausência do evento: na ocasião, em outubro, a cantora esperava o nascimento de sua primeira filha, que deveria acontecer em meados de dezembro. Por conta disso, escolheu ficar de fora da transmissão. O bebê nasceu em 3 de dezembro.

Já Poncho não deu uma declaração do porquê estará de fora da live, mas outros integrantes do RBD deram a entender que ele não se interessa mais pelo mundo da música, durante uma outra live.

Entre os principais sucessos que os fãs esperam na live estão ‘Nuestro Amor’, ‘Sálvame’, ‘Enséñame’ e ‘Santa No Soy’.