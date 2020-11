Lives de hoje: Luan Santana, Simone e Simaria e mais show para sextar

A necessidade de distanciamento social gerada pela pandemia de Covid-19 abriu espaço para os shows em formato de lives. Meses depois, a alternativa continua a ser uma opção para o trabalho de cantores e bandas. De hoje (27) a domingo (29), são mais de 10 opções disponíveis. Entre os destaques estão Luan Santana, Simone e Simaria, César Menotti e Fabiano e Rick & Renner. Na apresentação, uma lista de famosas: Mariana Rios, Lívia Andrade e Júlia Rabello.

Quais são as lives de hoje e do fim de semana?

Hoje é realizada a famosa Black Friday, com promoções de olho nas vendas para o Natal, e Luan Santana e Simone e Simaria se unem em uma live com a temática. Às 19h, encerram as atrações do Festival Black November, do Shoptime. A apresentação será de Davi Lopes e da comediante Júlia Rabello.

No sábado, destaque para César Menotti e Fabiano, que participam do quarto episódio de #ProximoN1, o reality da Brahma e do VillaMix, comandado por Mariana Rios e Lívia Andrade. Depois de descobrir qual participante vai representar a dupla na grande final, o time de Matheus & Kauan será divulgado na semana que vem, no dia 5.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O fim de semana termina com show de Rick & Renner, às 16h, no domingo. Trata-se da “Live Corrida e Caminhada contra o Câncer de Paranaguá”.

Confira a programação de lives de hoje e do fim de semana

Lives de sexta-feira (27/11)

Isabel Sörling – 16h30 (YouTube)

Luan Santana e Simone & Simaria – 19h (YouTube)

Noitada Live com DJ Marcio Fernandes – 19h (YouTube)

Otto – 19h (YouTube)

Israel & Rodolffo e George Henrique & Rodrigo – 20h (YouTube)

Trey Anastasio – 20h (Twitch)

Lives de sábado (28/11)

Rico Teixeira – 14h (YouTube)

Ratos de Porão 40 anos – 18h (YouTube)

Sandália de Prata – 19h (YouTube)

César Menotti & Fabiano (VillaMix – O Próximo Nº 1) – 20h (YouTube)

Lives de domingo (29/11)

Francisco, el Hombre – 14h (Facebook)

Rick & Renner – 16h (YouTube)