Lives de hoje: Pitty e mais shows no fim de semana

A necessidade de distanciamento social gerada pela pandemia de Covid-19 abriu espaço para os shows em formato de lives. Meses depois, continua a ser uma alternativa para o trabalho de cantores e bandas, se estendendo para 2021. De hoje (8) a domingo (10), são 6 opções disponíveis. Entre os destaques estão Orlando Morais, Pitty, Sérgio Reis e Teatro Mágico. Luiz Caldas e Manno Góes entram na lista de participações.

Quais são as lives de hoje e do fim de semana?

Nesta sexta-feira, uma das opções é Orlando Morais, que irá se apresentar em live solidária, cujo valor arrecadado será integralmente revertido para a Associação Acolhimento Mãe das Graças. A transmissão ocorre às 20h e conta com participações dos cantores baianos Luiz Caldas e Manno Góes. O ingresso custa R$ 9. Uma hora depois, é a vez de Pitty começar o seu show no YouTube.

O sábado traz a #ViradaSPOnline, iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, programada a partir das 12h. As principais apostas são Sérgio Reis, às 16h, e Teatro Mágico, às 22h30. O evento será transmitido ao vivo do Teatro Sérgio Cardoso (capital paulista) pela plataforma #CulturaEmCasa.

Amanhã, ainda há opção para quem gosta de música eletrônica, com a Noitada Live do DJ Marcio Fernandes, às 19h. Outra atração é João Paulo & Bember, marcando presença no Summer Festival.

A programação de domingo está mais enxuta. Traz novamente o DJ Marcio Fernandes, no projeto Sunday Live, às 12h. Confira a programação completa:

Lives de sexta-feira (dia 8/01)

Orlando Morais (com participação Luiz Caldas e Manno Góes) – 20h (Site oficial)

Pitty – 21h (Twitch)

Lives do sábado (dia 9/01)

Virada SP – Sérgio Reis – 16h (Site oficial)

Noitada Live com DJ Marcio Fernandes – 19h (YouTube)

João Paulo & Bember – 19h30 (YouTube)

Virada SP – O Teatro Mágico – 22h30 (Site oficial)

Lives de domingo (dia 10/01)

Sunday Live com DJ Marcio Fernandes – 12h (YouTube)