Modo Turbo, nova música de Luísa Sonza em parceria com Anitta e Pabllo Vittar, parou o Brasil na última segunda-feira (21). No clipe da canção, um monstro é derrotado por três guerreiras de vídeo game em uma batalha cheia de rebolados. Mas, afinal, quem está por trás da fantasia de monstro de Modo Turbo? O DCI conta tudo a seguir:

Quem é o Monstro de Modo Turbo?

O bailarino Eddy Soares, de 25 anos, é o rosto por traz da famosa fantasia de monstro do clipe de Modo Turbo. Nascido em São Gonçalo, interior do Rio de Janeiro, o profissional da dança e da arte acumula inúmeros trabalhos, o que inclui atuação no clipe de Are U gonna tell her?, da cantora sueca Tove Lo com o brasileiro MC Zaac.

Na produção, o bailarino, além de dançar e mostrar todo o poder em várias formas do corpo, atua como destaque desde os primeiros segundos. Mas foi com Luísa Sonza, Anitta e Pabllo Vittar que o bailarino caiu nas graças do público e ganhou milhares de seguidores nas redes sociais.

Em Modo Turbo, Eddy surge usando uma fantasia exclusivamente feita para a produção da também intérprete de Boa Menina. Ao contrário do tamanho real do bailarino usando o look, no clipe ele surge muito maior graças a trabalho feito digitalmente. “Quem viu esse robozão de peruca levando uma surra da Trindade?”, questionou o famoso em tom divertido em suas redes sociais. Pabllo, que estrela a produção com Soares, brincou e elogiou: “O molejo!”.

Sucesso de Modo Turbo

A nova música de Luísa Sonza estreou em primeiro lugar nas principais plataformas de streaming de música como Spotify Brasil, Deezer BR, Apple Music BR e Amazon Music BR. Além disso, já é considerada o canção em português de maior sucesso no Spotify Global em apenas 24 horas no ar.