RBD promete turnê mundial em 2022; veja os detalhes

Após o sucesso da live, no dia 26 de dezembro, o grupo RBD tem novos planos. Depois de 12 anos, o grupo mexicano realizou o show totalmente virtual e fez a alegria dos fãs, mas os próximos meses reservam ainda mais novidades: uma turnê.

Veja detalhes da Turnê do RBD.

Quais as novidades sobre a turnê do RBD?

Após 12 anos sem novidades, o retorno do grupo pode se estender por mais tempo. Segundo o produtor Guillermo Rosas, que também é quem empresaria a carreira de Anahí, uma turnê com os integrantes do grupo em 2022 pode acontecer.

Mas não para por aí, ainda segundo o empresário, os integrantes Dulce Maria e Alfonso Herrera podem estar na turnê. Embora não tenham participado das lives no retorno da banda aos palcos, eles foram convidados a se unir a Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni e Christopher von Uckermann.

Dulce Maria ficou feliz pelo retorno do grupo, mas não pôde participar porque havia acabado de dar à luz a primeira filha, Maria Paula. Já de acordo com boatos, Alfonso Herrera negou o convite por não concordar com os ingressos sendo cobrados dos fãs e também por não gostar de cantar.

“Se fosse 2022, Dulce poderia estar conosco e Poncho se não quiser cantar, junte-se a nós”, convidou Guillermo. E o Brasil não ficou de fora, o cantor Christopher Uckermann falou na possibilidade do RBD estar em quatro cidades brasileiras. “Seria incrível um filme de duas horas sobre a live. Quero Dulce e Poncho. Vamos fazer uma Tour RBD 2022”, comentou ele.

Ainda segundo o diretor da live, Giorgio Torelli, em conversa com os fãs, as possibilidades de uma turnê depois da pandemia são altas.

Novo álbum – turnê do RBD

Junto com o retorno, o RBD irá lançar um novo álbum que está previsto para o dia 14 de fevereiro. O conteúdo do lançamento será a própria live do retorno, que será eternizada. A informação foi dada pelo produtor Guillermo Rosas.

A discografia do RDB é grande. São no total seis álbuns de estúdio, além de três álbuns com música ao vivo, seis coletâneas músicas e vinte e três singles. Também são quatorze clipes.

Foram vendidas 15 milhões de cópias vendidas pelo mundo, sendo que em 2006, o DVD Live in Hollywood, foi o mais vendido na lista com vinte. As canções do grupo levam versões em potuguês, inglês, e claro, em espanhol.

Anahí confirma que foi contaminada com Covid-19 em live do RBD

Depois de sair do isolamento para realizar o show com o grupo RBD, Anahí acabou sendo diagnosticada com Covid-19. Usando o Instagram, ela falou sobre o assunto nesta quarta-feira (13).

“E desse lugar de calma e gratidão que posso dizer a vocês que agradeço de coração todas as mensagens de carinho e oração. De fato, me contagiei no show em homenagem ao RBD”, começou ela.

Além disso, ela disse que não foi a única a contrair o vírus. “Depois de não sair da minha casa em quase um ano, o único dia que eu saí eu me contaminei. Uma pessoa muito próxima chegou contaminada sem saber e acabou me contaminando (somente a mim). Foram feitos muitos testes e protocolos – e a que mais insistiu que as coisas fossem assim fui eu. Enfrentamos um vírus terrível e desconhecido. Fui completamente assintomática, mas infelizmente contagiei o meu marido. Ele se sentiu muito mal”.