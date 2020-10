Auxílio emergencial: nascidos em maio recebem hoje nova parcela de R$ 300 ou R$ 600

Neste domingo (11), os brasileiros nascidos em maio receberão mais uma parcela do auxílio emergencial. Os pagamentos, feitos pela Caixa Econômica Federal, referem-se ao ciclo 3.

A Caixa Econômica Federal fará depósitos em poupança digital também aos domingos, como afirma Pedro Guimarães, presidente do banco. “Nós antecipamos ao redor de duas semanas, tendo mais parcelas a serem pagas. Por isso que estamos fazendo depósitos em contas digitais, inclusive, aos domingos. Assim faremos todos os pagamentos ainda em 2020”.

Portanto, a divisão do benefício em diferentes ciclos que levam em conta os meses de nascimento dos beneficiários. Entretanto, aqueles que recebem o Bolsa Família contam com calendário diferente, com base o número do NIS.

Ademais, quem nasceu em maio recebe novas parcelas do benefício no domingo (11), e os pagamentos são referentes ao ciclo 3.

Aqueles que já receberam as cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial, se beneficiam neste dia da sexta parcela com valor reduzido pela metade. Sendo assim, R$ 300 ou R$ 600.

Trabalhadores que ainda não receberam as cinco primeiras parcelas, recebem a sua próxima parcela de R$ 600 ou R$ 1200.

Caso tenha tido o pedido negado, é possível contestar a análise. Dessa forma, os beneficiários do auxílio emergencial terão até 90 dias depois do crédito na conta poupança digital da Caixa Econômica Federal para sacar o dinheiro. Depois disso, então, o valor retorna automaticamente para os cofres da União.

Número de parcelas do auxílio emergencial

Em resumo, é um benefício concedido pelo Governo Federal com o objetivo de combater a crise causada pela pandemia da Covid-19. Ele se destina à trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados. Desde que pertençam à uma família que tenha renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, ou cuja renda total seja de até três salários mínimos. É preciso ainda, ter mais de de 18 anos (com exceção de mães com menos de 18).

Quanto aos valores, se definiu o pagamento de cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães solteiras). Esse valor foi então reduzido pela metade e será pago até o fim do ano (em parcelas de R$ 300), no que é chamado de auxílio emergencial residual. Então, o número de parcelas que cada cidadão vai receber depende o mês que teve sua primeira parcela:

Quem obteve a primeira parcela em abril, receberá as cinco parcelas com valor integral e mais quatro parcelas residuais. São nove no total.

Quem obteve a primeira parcela em maio, receberá as cinco parcelas com valor integral e mais três parcelas residuais. São oito no total.

Quem obteve a primeira parcela em junho, receberá as cinco parcelas com valor integral e mais duas parcelas residuais. São sete no total.

Quem obteve a primeira parcela em junho, receberá as cinco parcelas com valor integral e mais uma parcelas residuais. São seis no total.