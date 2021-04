Dembélé marca no finalzinho e Barcelona vence Real Valladolid

O Barcelona venceu o Real Valladolid nesta segunda-feira (05) por 1 a 0 em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol no Camp Nou. Com gol de Dembélé aos 44 do segundo tempo, o time da Catalunha termina a semana em segundo lugar com sessenta e cinco pontos, somente um atrás do líder. Então, veja como foi a partida.

Barcelona e Real Valladolid no Campeonato Espanhol

A primeira etapa de partida não contou com muitas emoções para ambos os lados, tendo poucas tentativas de gols e lances com perigo para nenhum dos dois goleiros.

Dembélé, Messi e Griezmann foram os responsáveis pelo bom desempenho do Barcelona, enquanto Nacho e Kodro, com cabeceio direto no travessão aos 8 minutos de jogo, agitaram o jogo para o Real Valladolid. A melhor chance do elenco anfitrião saiu apenas aos 45 minutos, fechando a etapa, Pedri acertou em cheio a trave, deixando os torcedores culés em êxtase.

Então, toda a emoção do jogo ficou para o segundo tempo. O Barcelona começou pressionando e ditando o ritmo de jogo, com Messi aos 13 minutos fazendo boa jogada em contra-ataque, mandando para Dembélé, mas o goleiro Masip defendeu. Na sobra, Griezmann aproveitou, mas cabeceou para fora. Os visitantes, por outro lado, conseguiram reagir rapidamente com Plano, mas sem sucesso.

Foi então que tudo mudou. Na metade do segundo tempo, Plano, o responsável por boas jogadas do Real, foi expulso por falta em Dembélé. A partir daí, os visitantes ficaram na retranca, já que precisavam do ponto na luta para escapar do rebaixamento. Mas, aos 44 minutos, Dembélé deu a vitória para o Barcelona após o garoto aproveitar a sobra da bola de Araujo.

Com o apito final, o Barcelona vence o Real Valladolid por 1 a 0 no Campeonato Espanhol, terminando na vice-liderança com sessenta e cinco pontos.

Escalações

Barcelona: Ter Stegen; De Jong, Lenglet, Mingueza; Alba, Pedri, Busquets, Dest; Dembelé, Messi, Griezmann.

Real Valladolid: Masip; Olaza, Yamiq, Janko, Gonzalez; Villa, Alcaraz, Roque Mesa, Plano; Guardiola, Weissman

Dembélé salva o Barcelona e marca no finalzinho de jogo

Foi no sufoco, mas o Barcelona conseguiu. Graças ao jovem Dembélé, de apenas 23 anos, o clube da Catalunha garantiu os três pontos e conseguiu terminar a rodada em segundo lugar com sessenta e cinco pontos, ultrapassando o Real Madrid na tabela.

GOOOOOOOOL DO BARCELONA DEMBELÉ BARCELONA 1 X 0 VALLADOLID pic.twitter.com/R33Ly6eegr — Barça Goals (@Barca__gols) April 5, 2021

Próximo compromisso de Barcelona e Real Valladolid

O Barcelona tem pela frente um grande desafio. No sábado (10), enfrenta o Real Madrid no El Clásico às 16h (horário de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Alfredo Di Stéfano.

Enquanto isso, o Real Valladolid recebe no domingo (11) o Granada, às 13h30.